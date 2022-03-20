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Fast-food devi Burger King’den Rusya açıklaması
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Fast-food devi Burger King’den Rusya açıklaması

Fast-food devi Burger King’den Rusya açıklaması

ABD merkezli fast-food lokantalar zinciri Burger King, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmak istediğini ancak Rus ortaklarının reddetmesi nedeniyle restoranlarını kapatamadığını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-20 08:42:12
Fast-food devi Burger King’den Rusya açıklaması

Burger King markasını bünyesinde barındıran Restaurant Brands International'dan (RBI) yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rus pazarında üç farklı ortakla 800 restoran işlettiği belirtildi.

RBI'ın, söz konusu ortaklarla iş birliğini sonlandırmak istediğine işaret edilen açıklamada, "İşletmedeki payımızı elden çıkarmak için süreci başlattık. Bunu hemen yapmak istesek de anlaşmalarımız nedeniyle bu biraz zaman alacak" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'daki Burger King restoranlarının kapatılması için de ilgili ortaklarla temasa geçildiği ancak bunun reddedildiği belirtildi.

Bir başka restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki faaliyetlerini durdurmuştu. .

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