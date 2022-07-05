Fas-Cezayir arasındaki enerji krizi çözüldü

Fas, Cezayir'in doğal gaz ihracatını askıya alması nedeniyle duran iki elektrik santralinde yeniden üretime başlandığını duyurdu.

Hükümete bağlı Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Ofisi ile Ulusal Hidrokarbonlar ve Mineraller Ofisi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Tadhar ve Ayn Beni Mathar'daki iki elektrik santralinin Fas'ın uluslararası piyasadan ithal ettiği sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak yeniden çalıştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu iki santrale doğal gaz tedarikinin Fas-Avrupa doğal gaz boru hattı ve Fas ile İspanya arasındaki ortak gaz bağlantısı üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Cezayir, Fas ile yaşadığı diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle, komşusunun topraklarından geçen ve 31 Ekim 2021'de sona eren İspanya'ya gaz tedarik sözleşmesini yenilememe kararı almıştı.

Söz konusu doğal gaz boru hattından gaz tedarikinin durması, Fas'taki iki istasyonda elektrik üretiminin askıya alınmasına yol açmıştı. AA