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Facebook'un 'Meta' duyurusundan sonra ‘tokenler’ uçuşa geçti

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Facebook'un 'Meta' duyurusundan sonra ‘tokenler’ uçuşa geçti

Facebook'un 'Meta' duyurusundan sonra ‘tokenler’ uçuşa geçti

Facebook'un şirket adının 'Meta' olarak değiştirileceğini açıklayan Zuckerberg, metaverse projesinde attığı bu yeni adımla kripto para borsasındaki değerleri de değiştirdi. Meta, 'metaverse' temalı tokenlerin değerlerinin uçmasına neden oldu.

2 Saat Önce
2021-10-30 09:45:33
Facebook'un 'Meta' duyurusundan sonra ‘tokenler’ uçuşa geçti

Facebook dün Facebook'un şirket adını “Meta” olarak değiştireceğini duyurdu. Bunun da ötesinde, kripto para ekosistemindeki 'metaverse' tokenlerinin değeri %70'ten fazla arttı.

Ethereum tabanlı dünyanın ilk merkezi olmayan sanal gerçeklik platformu olan Decentraland, kullanıcılarına dijital arazi satın alma, içerik ve uygulama üretme ve bunlardan kazanma fırsatı sunuyor. Decentraland'de sunulan bu tür hizmetler MANA jeton karşılığında satın alınabilir.

Bir başka Ethereum tabanlı platform olan The Sandbox ekosistemi de kullanıcılarına para kazanma şansı sunuyor. Platformda alışveriş yapmak için kullanılan SAND jeton günlük bazda %33'tür. Yüzde 3 kazandı. Ayrıca Axie Infinity oyununda kullanılan AXS jeton da %12,4 değer kazandı. Günlük 2 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip olan Axie Infinity'nin geliştiricisi Sky Mavis, B Serisi yatırım turunda 152 milyon dolarlık yatırım aldı. Andreessen Horowitz liderliğindeki yatırımın değeri yaklaşık 3 milyon dolar.

Meta: Facebook'un Geleceği

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Mark Zuckerberg, son dönemde gündemde olan Facebook'un sanal ortam projesini ve kurumsal adını “Meta” olarak değiştireceğini duyurduğunda, 'metaverse' temalı tokenlerdeki değerler tamamen değişti. İnsanların “arkadaşları ve aileleri ile bir araya gelebilecekleri, çalışabilecekleri, öğrenebilecekleri, oyun oynayabilecekleri ve alışveriş yapabilecekleri” bir platform olarak tanımlanan Meta, sosyal ve ekonomik hayata yeni bir boyut katacak gibi görünüyor.

Metaverse hedefine ulaşma yolunda bir adım olarak Meta, şirketin 1 Aralık itibariyle MVRS koduyla borsaya kote olacağını duyurdu. Ayrıca NFT'lerin de Facebook'un metaverse projesinde yer alacağı açıklandı. Ancak bu yeni projenin kripto para ekonomisindeki diğer metaverse projelerinden nasıl farklı olacağı henüz tam olarak bilinmiyor.

Kaynak: technolpixel-org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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