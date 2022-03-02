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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ExxonMobil'den Rusya'da operasyon durdurma kararı

ExxonMobil'den Rusya'da operasyon durdurma kararı

ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını duyurdu.

39 Dakika Önce
2022-03-02 08:32:06
ExxonMobil'den Rusya'da operasyon durdurma kararı

ExxonMobil, yaptığı yazılı açıklamada, "özgürlüklerini savunmaya ve bir ulus olarak kendi geleceklerini belirlemeye çalışan" Ukrayna halkını desteklediğini vurguladı.

Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden ve halkını tehlikeye atan askeri eylemini" kınayan şirket, Rusya'ya yönelik tüm yaptırımlara tamamen uyulduğunu duyurdu.

Açıklamada, ExxonMobil'in Japon, Hint ve Rus şirketlerinden oluşan uluslararası bir konsorsiyum adına Sakhalin-1 projesini yürüttüğüne işaret edilerek, "Son olaylara yanıt olarak, operasyonları durdurma sürecini başlatıyoruz ve Sakhalin-1 girişiminden çıkmak için adımlar atıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şirketin Sakhalin-1 sahasının operatörü olarak, insanların güvenliğini, çevrenin korunmasını ve operasyonların bütünlüğünü sağlamakla yükümlü olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operatör olarak rolümüz bir öz sermaye yatırımının ötesine geçiyor. Operasyonları durdurma sürecinin, güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için dikkatli bir şekilde yönetilmesi ve ortak girişimcilerle yakın bir şekilde koordine edilmesi gerekecek. Mevcut durum göz önüne alındığında, ExxonMobil Rusya'daki yeni gelişmelere yatırım yapmayacak." .

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