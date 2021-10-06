DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı
Kahramanmaraşspor - Çorum FK canlı izle!
Fransız Büyükelçi Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava
Altında tahvil faizi düştü
Malulen emeklilik için kaç gün prim ödemek gerekiyor? Esnaf kaç yaşında malulen emekli olunur?
Vatandaşlardan büyük ilgi! 152.7 milyar liralık borç yapılandırıldı
Facebook, Instagram ve WhatsApp'la ilgili 5 güvenlik sorusu
2020 Olimpiyatları'nda 450 milyon siber saldırı olmuş
Esnaf vergiden muaf olma şartı nedir? Hangi esnaflar vergiden muaf olacak?
Kanada'da iş gücü ihtiyacında artış
Irak'ta dehşet anları! Ayı saldırısı sonucu öldü
'Küçük esnafa vergi muafiyeti' dahil 25 kanun maddesi geçti
Mazda da çip tedarik engeline takıldı: Üretim durduruldu!
Hangi esnaflara vergi muafiyeti var? Lokanta, kafe, restoran, kuaför, berberlere vergi muafiyeti geldi mi?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava

Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava

Ödeme sorunu devam eden Evergrande şimdi de bir dava ile karşı karşıya kaldı.

22 Dakika Önce
2021-10-06 09:21:41
Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava

Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi China Evergrande Group en küçük ödemelerini dahi yapamazken, Midland Holdings'in sahibi olduğu Midland Realty International ve Hong Kong Property Services şirkete ödenmeyen komisyonları için 5,6 milyon dolarlık dava açtı.

Hafta için “büyük bir işlem” duyuracağı için hisselerinin işlemlerinin durdurulmasını talep eden Evergrande, henüz bu işleme dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Çinli medya platformu Cailian'ın, ismini yayınlamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hopson Development Holdings Ltd., Evergrande Property Services Group Ltd.'in %51 hissesini almayı planlıyor.

Salı günü Bloomberg Invest Global Konferansı'nda konuşan GIC Pte.'nin CEO'su Lim Chow Kiat, yerel ekiplerinden ayrıntılı analizler sağlanması durumunda, Çin ve Evergrande tahvillerinde seçici şekilde alım yapabileceklerini söyledi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş