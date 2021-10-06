Evergrande'ye 5,6 milyon dolarlık dava

Ödeme sorunu devam eden Evergrande şimdi de bir dava ile karşı karşıya kaldı.

Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi China Evergrande Group en küçük ödemelerini dahi yapamazken, Midland Holdings'in sahibi olduğu Midland Realty International ve Hong Kong Property Services şirkete ödenmeyen komisyonları için 5,6 milyon dolarlık dava açtı.

Hafta için “büyük bir işlem” duyuracağı için hisselerinin işlemlerinin durdurulmasını talep eden Evergrande, henüz bu işleme dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Çinli medya platformu Cailian'ın, ismini yayınlamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hopson Development Holdings Ltd., Evergrande Property Services Group Ltd.'in %51 hissesini almayı planlıyor.

Salı günü Bloomberg Invest Global Konferansı'nda konuşan GIC Pte.'nin CEO'su Lim Chow Kiat, yerel ekiplerinden ayrıntılı analizler sağlanması durumunda, Çin ve Evergrande tahvillerinde seçici şekilde alım yapabileceklerini söyledi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.