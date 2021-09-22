DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye’nin “Kumlu Kahve”si Çin’i karıştırdı
Ekonomist Mert'ten Eylül ayı politika faizi tahmini
Bakan açıkladı: İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti
ANALİZ: Fransa’yı kızdıran ABD'nin Avustralya'yla derin ilişkileri
Dr. Ümit Aktaş kimdir? Ümit Aktaş neden ceza aldı? Ümit Aktaş nereli kaç yaşında?
Kore gençliği tarihi bunalımda
Yeni KONA Elektrik fiyatı ne kadar? 2021 elektrikli Hyundai Kona fiyatı kaç para?
Kılıçdaroğlu: Ülkenin sorunlarını dostlarımız ile birlikte çözeceğiz
AB liderleri AUKUS anlaşmasından rahatsızlar
Zelenskiy'den Erdoğan'a ''Kırım'' teşekkürü
İstanbul'da yağmur saat kaçta yağacak? 22 Eylül İstanbul'da sağanak yağmur ne zaman başlayacak?
Kilis'in organik üzüm pekmezi 500 tona çıktı; kilosu 30-40 TL arasında
Bülent Uslu'dan kritik uyarı: 2017-2018 sezonuna çevirmelerine...
Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 30 arttı
Tarihi Taş Köprü, evler arasında kayboldu

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Evergrande'dan borç açıklaması

Evergrande'dan borç açıklaması

Evergrande, 23 Eylül tarihli tahvil ödemesi için yatırımcılarla anlaştığını duyurdu. Ancak açıklamada ödeme planına ilişkin detayların yer almamasıyla hisselerinde yine düşüş yaşandı

3 Saat Önce
2021-09-22 09:56:23
Evergrande'dan borç açıklaması

300 milyar dolar borcuyla adım adım iflasa yürüyen Çinli gayrimenkul devi Evergrande, 23 Eylül tarihli tahvil ödemesi için yatırımcılarla anlaşmaya vardığını açıkladı.

Firmanın yurtiçi emlak biriminden borsaya yapılan açıklamada yüzde yüzde 5.8 faizli 2025 vadeli tahvilin ödemesi için takas kuruluşuna ihtiyaç duyulmadan anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Ancak söz konusu anlaşmanın yeni faiz oranı gibi her türlü önemli detayı açıklamada yer almadı. Bu sebeple yatırımcılar tam olarak bu açıklamayla rahatlamadı.

Hong Kong Borsası'nda işlem gören Evergrande hisseleri yüzde 0.5 geriledi.

'BÜYÜMEYİ ETKİLEYEBİLİR'

Bu arada Morgan Stanley ekonomistleri yazdıkları araştırma notunda, "Çinli regülatörlerin gayrimenkul geliştirme şirketlerinde temerrütler ile başa çıkmak ve sistemsel riski azaltmak için bir mekanizmaları olmalı" değerlendirmesini yaparlarken, bu adımların gecikmesi halinde Çin'in GSYH büyümesine dördüncü çeyrekte 1 puanlık negatif etki olabileceğini vurguladılar.

Citigroup da Pekin'in Evegrande'nin herhangi bir sistemsel risk yaratmasına engelleyeceğine inanıyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş