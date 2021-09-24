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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Evergrande; ABD'li yatırımcılara ödeme yapılmadı

Evergrande; ABD'li yatırımcılara ödeme yapılmadı

China Evergrande Group'un ABD doları cinsiden tahvilleri olan küresel yatırımcılar, emlak devinden son ödeme tarihi 23 Eylül gününe kadar faiz ödemesi alamadı.

45 Dakika Önce
2021-09-24 21:08:36
Evergrande; ABD'li yatırımcılara ödeme yapılmadı

Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi Evergrande, nominal değeri 2,03 milyar dolar olan dolar cinsinden tahviller için Perşembe gününe kadar 83,5 milyon dolarlık kupon ödemesi yapacaktı.

Wall Street Journal, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, nakit sıkıntısı çeken firmanın mali mücadelesine yeni bir sorun daha eklediğini kaydetti. Şirketin ayrıca, temerrüde düşmeden 30 günlük yasal süreye sahip olduğu ve ödemeleri gecikmeli olarak yapabileceği aktarıldı.

Şirketin ülke içi emlak birimi, Çarşamba günü Borsaya yaptığı açıklamada, ertesi gün vadesi dolacak yuan cinsi tahvillerinden birinin faiz ödemesinin takas kuruluşu dışarıda bırakılarak müzakereler yoluyla çözüldüğünü duyurmuştu. Ancak şirket açıklamada ne kadar faiz ödeneceğini ve ödemenin ne zaman yapılacağını belirtmedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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