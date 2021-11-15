Evde bitcoin kazananlar yeni strateji geliştirdi

Kripto madencileri, grafik kartlarının akıl almaz derecede pahalanması sonrasında yeni çözümü buldu: AMD işlemcileri kullanmak!

RTX 3080, RTX 3090 ve dolayısıyla PS5 konsolları gibi en yeni ve en iyi grafik kartlarında yaşanan sıkıntı, 2021'in bir numaralı teknoloji gündemi olmaya devam ediyor. 2022'ye girdiğimizde bu sıkıntı listesine en yeni AMD işlemciler de eklenebilir. Intel Alder Lake'den AMD'nin Zen 3'üne kadar en iyi işlemcilerin tümü 2020 ve 2021'de güncellendi, ancak diğer yeni teknoloji ürünlerinde gördüğümüz kıtlık sorunlarından büyük ölçüde uzak durmayı başardılar.

Bitcoin, binlerce dolara mal olan özel ASIC makineleri ile çıkarılıyor, bu nedenle bunlar, satın alma bir yana, genel halkın erişiminin olmadığı ürünler.

Dijital paraları üretmek için GhostRider algoritmasından yararlanarak madenciliğe giriş için çıtayı düşürmeyi amaçlayan bir altcoin olan Raptoreum burada devreye giriyor. Bu algoritma, yeterince büyük bir L3 önbelleğe sahip bir tüketici CPU'sunda verimli bir şekilde çalışıyor. Teorik olarak, bu, basit bir CPU ile herkesin bir kripto madenci olmasına izin veriyor.

En büyük L3 önbellek boyutlarına sahip işlemciler AMD EPYC ve Threadripper işlemciler, ancak bunlar sunucu ve iş istasyonu CPU'ları olduğu için çok pahalılar. Bunların arkasından Ryzen 9 3900X ve Ryzen 9 5900X işlemciler geliyor. 64MB L3 önbelleğe sahip olan bu görece olarak daha ucuz işlemciler, karlı bir şekilde Raptoreum madenciliği yapabiliyor. Bu durumda, önümüzdeki dönemde bu işlemcilere olan talebin artacağını ve işlemcilerin fiyatının yükseleceğini söyleyebiliriz.

Raptoreum, Nvidia grafik kartlarında gördüğümüz ölçekte AMD işlemci sıkıntısına yol açacak mı? Bu pek olası değil, çünkü arkasında Ethereum'un sahip olduğu destek bulunmuyor veya Dogecoin'in sahip olduğu gibi bir pop kültürü merakına sahip değil.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.