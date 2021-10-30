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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Ethereum'da 'arz şoku' yaşanıyor

Ethereum'da 'arz şoku' yaşanıyor

Bitcoin'den sonra en büyük piyasa değerine sahip Ethereum fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşırken, kripto para bir arz şoku yaşıyor. Borsa rezervlerinin son beş ayda %18 düşmesi arz şokunu daha da derinleştiriyor.

1 Saat Önce
2021-10-30 15:35:24
Ethereum'da 'arz şoku' yaşanıyor

CryptoQuant tarafından paylaşılan bir gönderiye göre; Bitcoin'den sonra en büyük piyasa değerine sahip Ethereum'un (ETH) borsa rezervleri son birkaç ayda çok büyük bir düşüş yaşadı. Bu durum kriptoda bir arz şokunun oluşabileceğinin sinyalini veriyor.

Borsa rezervi nedir?

Borsa rezervi, tüm borsaların cüzdanlarında bulunan toplam Ethereum miktarını gösteren bir göstergedir.

Borsa rezervindeki artış, yatırımcıların paralarını satış amacıyla borsalara taşıdıkları ve böylece mevcut kripto arzını artırdıkları anlamına geliyor. Böyle bir eğilim ETH için düşüş işareti gösterebilir.

Borsa rezervindeki düşüş, yatırımcıların Ethereum'larını saklamak veya OTC anlaşmaları yoluyla satmak için kişisel cüzdanlarına götürdükleri anlamına geliyor. Bu da kripto para için yükseliş işareti anlamına geliyor.


Bu yıl göstergenin değerindeki eğilimi vurgulayan grafiğe beraber bakalım:

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Yukarıdaki grafiğin gösterdiği üzere, göstergenin değeri bir süredir istikrarlı bir düşüş gösteriyor. Sadece son beş ayda, rezervler %18 düştü.

5 ay önce kripto para ilk kez 4 bin doların üzerine çıkmıştı. Döviz rezervi o zamanlar 22 milyon ETH civarındaydı. O zamandan beri, kripto para iki kez daha 4 bin doları kırdı ve her seferinde rezerv daha da azaldı. Bugün, göstergenin değeri sadece 18 milyon ETH.

Bu eğilim, kripto paranın ATH'ye her yaklaştığında Ethereum talebinin oldukça farklı olduğunu gösteriyor. Borsa rezervleri şu anda çok düşük olduğundan, olağan arz ve talep dinamikleri bize böyle bir arz şokunun ETH fiyatını yakında yükseltmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Kaynak: kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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