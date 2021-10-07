Eski CIA ajanından Bitcoin hakkında övgü dolu açıklamalar

Tüm dünyanın yakından tanıdığı eski CIA ajanı Edward Snowden, Bitcoin hakkında bazı grafiksel açıklamalar geldi. Ona göre bu kadar çok düzenleyicinin müdahalesine rağmen kripto para devinin ayakta kalması adeta bir mucize.

Tüm dünyanın yakından tanıdığı eski CIA ajanı Edward Snowden'dan, Bitcoin hakkında bazı grafiksel övgü dolu açıklamalar geldi

Snowden, geçen hafta cumartesi günü paylaştığı bir gönderisinde Bitcoin için yasaklar ve kripto karşıtı politikalara rağmen güçlü durabilen bir kale ifadesi kullandı.

Edward Snowden birçok kişinin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. O eski bir ajan ve tüm dünyayı birbirine katan belgeler yayınlaması ile biliniyor. Bu nedenle ABD tarafından aranan isimler içerisinde yer alıyor. Kendisi Bitcoin ile ilgili övgü dolu cümleler kullanıyor. Ona göre hükümetler bu kripto para birimini devirmek istiyor. Ancak Bitcoin yine de güçlü duruyor.

Herkesin kripto paralar ile ilgili kara Perşembe olarak nitelediği 13 Mart 2020 tarihi onun için de oldukça kötüydü. Ancak kendisi olumlu açıklamalara yer verdi. O dönem için ilk defa Bitcoin almak istediğini belirtmişti.

Küresel çapta kripto paralara en fazla müdahale Çin tarafından yapılıyor. Hatta ülke yönetimi geçtiğimiz aylarda kripto para madencilerinin ülkeden çıkarılması gerektiğini bile söyledi. Ayrıca ABD tarafından da bazı düzenleyici önlemler alınıyor. Kısacası küresel çapta bu kripto para birimi ile ilgili büyük bir tedbir var.

Bitcoin karşıtı seslerin Washington içerisinde iyice yükselmesi Edward Snowden için önemli değil. O kripto paranın son derece güçlü bir şekilde durduğunu düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.