DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan: NATO'da Rusya-Ukrayna sürecini görüşeceğim
Instagram'da NFT dönemi
Melih Gökçek koronavirüs mü oldu? Melih Gökçek'in sağlık durumu nasıl?
Okan Kurt kimdir? Okan Kurt nereli, kaç yaşında, eski eşi kim? İflası ile gündemde...
Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı... Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?
THY 57 seferi daha iptal etti
Recep Sert kimdir? Recep Sert tutuklandı mı?
EPDK’dan akaryakıt fiyatları açıklaması!
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla sözleşme imzalıyor
Çin’den ABD’ye 'yaptırım sopası' çıkışı!
15 maddelik anlaşma! Türkiye garantör devlet olabilir
Erdoğan: İngilizler, Fransızlar, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar
Samsun'da yarın (17 Mart) okullar tatil mi? Samsun'da ders-okul var mı? 17 Mart Perşembe hangi ilçelerde okullar tatil?
Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem; tsunami bekleniyor
Japonya'da tsunami oldu mu? Japonya'da dev deprem sonrası tusunami uyarısı yapıldı!

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Erdoğan: İngilizler, Fransızlar, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar

Erdoğan: İngilizler, Fransızlar, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı kahvaltılı toplantıları sürdürüyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi toplantıda konuşulan hususlara ilişkin dikkat çeken notlar paylaştı

2 Saat Önce
2022-03-16 18:30:03
Erdoğan: İngilizler, Fransızlar, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar

Erdoğan dün de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu başkanlığında 50 civarındaki milletvekili ile bir araya geldi.

Afrika'nın yağmalanan yer altı zenginlikleri

istockphoto-911824144-612x612

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle kahvaltıda BM'nin yapısına değindiğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın şu sözlerine yer verdi:

“Afrika'yı ziyaret ediyorum. Ya da ülkemizde Afrikalı liderlerle görüşüyorum. Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, madenlerini İngilizler, Fransızlar, Batılı sömürgeci ülkeler yağmalıyor. Afrikalı liderlere BM'deki daimi üyelikler için sizler de bir şeyler konuşun, sesinizi yükseltin diyorum. Ama onlar gülüyor. Bu arada İngilizler, Fransızlar, diğer Batılı ülkeler onların elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar” diye sitem ediyor.

“Vefa toplantıları”

Erdoğan'ın ‘vefa toplantıları' düzenleyeceğini kaydeden Selvi şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin büyüğü olarak AK Partilileri bir araya getirmek üzere harekete geçiyor. Süreç içinde kırılanlar, ayrılanlar olmuştu. Ama birçoğu başka yere gitmedi. Ama kendisine kucak açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o noktaya parmak basıyor.

“Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart'ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım” diye konuşuyor.

Hürriyet .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş