Erdoğan: İngilizler, Fransızlar, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı kahvaltılı toplantıları sürdürüyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi toplantıda konuşulan hususlara ilişkin dikkat çeken notlar paylaştı

Erdoğan dün de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu başkanlığında 50 civarındaki milletvekili ile bir araya geldi.

Afrika'nın yağmalanan yer altı zenginlikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle kahvaltıda BM'nin yapısına değindiğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın şu sözlerine yer verdi:

“Afrika'yı ziyaret ediyorum. Ya da ülkemizde Afrikalı liderlerle görüşüyorum. Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, madenlerini İngilizler, Fransızlar, Batılı sömürgeci ülkeler yağmalıyor. Afrikalı liderlere BM'deki daimi üyelikler için sizler de bir şeyler konuşun, sesinizi yükseltin diyorum. Ama onlar gülüyor. Bu arada İngilizler, Fransızlar, diğer Batılı ülkeler onların elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar” diye sitem ediyor.

“Vefa toplantıları”

Erdoğan'ın ‘vefa toplantıları' düzenleyeceğini kaydeden Selvi şu bilgileri paylaştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ailenin büyüğü olarak AK Partilileri bir araya getirmek üzere harekete geçiyor. Süreç içinde kırılanlar, ayrılanlar olmuştu. Ama birçoğu başka yere gitmedi. Ama kendisine kucak açılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da o noktaya parmak basıyor.

“Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart'ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım” diye konuşuyor.

Hürriyet .