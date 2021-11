En popüler Metaverse Coin’leri ve 1 aylık performansları

Son zamanlarda popüler hale gelen metaverse projelerine ve bu projelerin coin’lerinin son 1 aylık performansına göz atalım.

Kripto para piyasalarını yakından takip edenler son zamanlarda sürekli metaverse coin'lerden bahsedildiğini duymuştur. Metaverse, Facebook'un da bu alana adım atması ile büyük bir popülerlik kazandı ve aslında bu popülerliğin altı boş değil. Metaverse en basit anlamı ile hayal edebileceğiniz her şeyi ve her yeri evinizden çıkmadan size sunmayı hedefleyen yeni bir teknolojik gelişme. Metaverse tam anlamı ile kullanılabilir hale geldiğinde, muhtemelen VR gözlükler aracılığı ve avatarlarınız ile toplantılara katılabilecek, sosyalleşebilecek, oyunlar oynayabilecek ve daha önce görmediğiniz yerleri görebileceksiniz. Bu sebeple şu an da metaverse temelli kripto para birimlerine ciddi bir ilgi artışı olduğu ifade edilebilir.

Başlıca Metaverse Coin'leri

CoinMarketCap verilerine göre, piyasa değeri en büyük ilk beş metaverse coin'i, Axie Infinity (AXS), Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Enjin (ENJ) ve WAX (WAXP) olarak sıralayabiliriz.

Bu platformların hepsi temelde farklı farklı metaverse'ler oluştursa da gelecekten oluşan bütün metaverse'lerin ve hatta sosyal medya platformlarının tek bir çatı altında toplanacağı ifade ediliyor.

Bu 5 projeye ek olarak şu anda geliştirilen ve büyük ilgi çeken farklı projeler de bulunuyor. Bunlardan birinin Bloktopia olduğunu ifade edebiliriz.

Bloktopia (BLOK) şu anda ekosistemde en çok dikkat çeken kripto para birimleri ve metaverse ekosistemlerinden biri. Buna ek olarak Cryowar da (CWAR) son günlerde ilgi çeken projeleri arasında yer alıyor.

Ayrıca Radio Caca (RACA), Yield Guild Games (YGG), MOBOX (MBOX), Star Atlas (ATLAS) ve Aavegotchi (GHST) de dikkat çeken projeler arasında sayılabilir.

Bunlara ek olarak şu anda CoinMarketCap'in metaverse listesinde 110 tane metaverse platformu olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Metaverse Coin'lerin Fiyatları

Metaverse coin'ler özellikle Facebook'un “Meta” olarak yeniden markalanmasından sonra büyük ilgi gördü. Öyle ki fiyatlarda %400'lere varan artışlar çok kısa sürede gerçekleşti. Şu anda da bir aylık performanslara bakıldığında AXS'in %15, MANA'nın %365, SAND'in %308, ENJ'nin %103 ve WAXP'nin %104 artış performansı ile ilerledikleri görülüyor.

