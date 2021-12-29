Elon Musk'un yüzü gülüyor! 1.02 milyar dolarlık Tesla hissesi daha sattı

Tesla CEO’su Elon Musk, 1.02 milyar dolarlık Tesla hissesi daha sattı. Musk böylece elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satma hedefine yaklaştı.

Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen ve sansasyonel açıklamalarıyla gündemden düşmeyen elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanı olan Musk hisse satışlarına devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerine göre Musk 934 bin 90 adet hisse daha sattı. Bu satışla birlikte Musk toplam yaklaşık 16.4 milyar dolarlık satış yaptı.

Musk Kasım ayında Twitter'daki takipçilerine şirketteki payının yüzde 10'luk kısmını satıp satmama konusunda bir anket yapmasından bu yana hisse satışlarını sürdürüyor.

Musk geçen haftaki tweetinde “toplam hisse satışının neredeyse yüzde 10'a yaklaştığını ve payının azaltılmasının neredeyse tamamlandığını” belirtmişti.

Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 2021 yılında servetini yaklaşık 98 milyar dolar artırdı ve toplam servetini 253,6 milyar dolara çıkardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.