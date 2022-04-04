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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elon Musk, Twitter'dan hisse aldı

Elon Musk, Twitter'dan hisse aldı

Bugün yayınlanan bir SEC dosyasına Elon Musk, Twitter'dan yüzde 9,2 pasif hisse satın aldı.

2 Saat Önce
2022-04-04 14:03:34
Elon Musk, Twitter'dan hisse aldı

Tesla Motor kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'dan yüzde 9,2 oranında hisse aldı.

CNBC'de yer alan habere göre, hisselerin değeri cuma günü kapanış rakamlarına göre 2,89 milyar dolar civarında. CNBC'ye konuşan Wedbush'dan Dan Ives "Bu iş Twitter'ı tamamen satın almaya doğru gidebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Elon Musk'ın Twitter'da 80 milyon takipçisi var. .

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