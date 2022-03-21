Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in yeni hedeflerini açıkladı

Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir açıklama ile Tesla ve SpaceX'in yeni planlarını açıkladı. Musk'ın açıklamalarına göre Tesla'nın yeni hedefi, insanlığı fosil yakıttan uzak tutmak. Hatta şirket, bu hedef için yeniden ölçeklendirilecek. Ancak bu süreçte neler yaşanacağı net değil.

Milyarder iş insanı Elon Musk, bir süredir Tesla ile ilgili açıklamalarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir açıklama yapan ve Tesla ile ilgili Master Plan programının üçüncü parçası üzerinde çalıştıklarını açıklayan Musk, bugün yine bu meseleye değindi. Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar, Tesla'yı önümüzdeki süreçte nelerin beklediğini ortaya koyuyor.

Tesla'nın bir ve iki numaralı Master Plan programı, şirketin genel misyonunu belirleme ve hangi teknolojilere odaklanacağı ile ilgiliydi. Görünen o ki Elon Musk, gelinen süreçten memnun ve artık yeni bir aşamaya geçebilir. İşte tam da bu noktada birkaç gündür devam eden meraklı bekleyiş son bulmuş durumda. Zira Elon Musk tarafından yapılan açıklamalarla Tesla'nın yeni yol haritası açıklanmış oldu.

Tesla'nın yeni planı: İnsanlığı fosil yakıttan uzaklaştırmak

Elon Musk'ın Twitter'daki açıklamalarına baktığımızda, Tesla'nın yeni planının insanlığı fosil yakıttan uzaklaştırmak olduğunu görüyoruz. Elon Musk'a göre Tesla hem bu planı hem de yapay zeka yatırımlarını ile ilgili hedeflerini gerçekleştirebilmek için uç boyutta ölçeklendirilecek. Musk, Tesla'nın Master Plan üçüncü bölümünün SpaceX ve The Boring Company için de başlıklar içereceğini sözlerine ekledi.

Elon Musk'ın Twitter'daki açıklaması şöyle:

Bu açıklamalarda yer alan SpaceX ve The Boring Company vurgusunun önemli olduğunubelirtmek gerek. Öyle ki Elon Musk, bundan bir süre önce sahip olduğu tüm şirketleri tek bir çatı altında toplayacak yeni bir şirketle gündeme gelmişti. Ancak bu mesele yalnızca iddia kapsamında kalmış, konuyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmamıştı. Twitter'daki açıklamalar, çatı şirket konusunu bir kez daha gündeme getirecek gibi görünüyor.

Kaynak: webtekno.com .