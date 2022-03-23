Elon Musk, Tesla'nın Almanya fabrikasını dans ederek açtı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya fabrikası açıldı. Almanya Başbakanı Scholz'un da katıldığı açılışta Tesla CEO'su Elon Musk dans etti.

Ünlü iş insanı Elon Musk, Almanya'da yeni Tesla fabrikasını açarken dansıyla dikkat çekti

Tesla CEO'su, Grünheide'deki yeni Giga Berlin (veya Gigafactory Berlin) fabrikasında kırmızı kurdeleyi kesti.

Tesla, Berlin fabrikasının yılda 500.000'e kadar araç üretmeyi hedefliyor.

Seri üretimin ilk haftalarında toplamda 2 bin araç üretilecek. Şirketin hedefi kademeli olarak üretim sayısını önce bin adete ardından 5 bin adete çıkarmak.

Açılışa Almanya Başbakanı Olaf Scholz da (sağda) katıldı.

Tesla'nın son çeyrek raporlarına göre, Avrupa'daki müşterilerine Çin'deki fabrikasından araba ihraç etti.

Avrupa'da elektrikli otomobile talebin oldukça fazla olması Tesla'nın fabrika açmasını sağladı. Şirket fabrikanın inşaatına 2019'da başlamıştı.

Musk, Tesla'nın Almanya'da 5 milyar Euro yatırım ile kurduğu fabrikada, ilk Alman yapımı arabalarının 30 müşteriye teslimi sırasında dans hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Musk, Çin'deki fabrikayı açarken de dans etmişti.



Elon Musk açılışta, "Fabrika için muhteşem bir gün" ifadelerini kullandı. Musk fabrika açılışını sürdürülebilir geleceğe bir bir adım olarak nitelendirdi.

Fabrika açılışı sırasında protestolar da yapıldı. Protestocular yeni açılan fabrikanın çok fazla su tüketeceğini belirtirken inşaat sırasında çok fazla ağacın kesildiğini söyledi.



ÇİN'DEKİ ÜRETİME PANDEMİ ENGELİ



Tesla, Çin'in Şangay kentinde bulunan fabrikasını geçen hafta kısa süreliğine kapatmak zorunda kaldı. Üç gün süren kapatma nedeniyle Model 3 ve Model Y'nin üretimi sekteye uğradı. .