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Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor

Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor

Elon Musk, 934 bin 91 Tesla hissesini toplam 906,5 milyon dolar bedel ile sattı.

2 Saat Önce
2021-12-14 12:16:16
Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor

Elon Musk, dün yaptığı bildirim ile Tesla hisselerinde satış yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Musk'ın yaptığı bildirime göre 934 bin 91 Tesla hissesini toplam 906,5 milyon dolar bedel ile sattı.

Hali hazırda 12 milyon Tesla hissesi satan Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satacağı açıklamasını yerine getirmek için toplam 17 milyon hisse satması gerekiyor.

Bu arada Musk, 2,13 milyon Tesla hissesi için opsiyon kullandı.

Tesla hisseleri Kasım ayındaki tepe noktasından bu yana yüzde 21 değer kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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