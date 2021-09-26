Elon Musk’tan ‘çip’ açıklaması

Çip bekleme süreleri rekor seviyelere yükselirken, Tesla'nın patronu Elon Musk, krizin gelecek yıl biteceğini söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk devam eden çip krizinin gelecek yıl sona ereceğini belirtti.

Musk krizin kısa vadeli bir sorun olduğunun altını çizdi.

İtalyan teknoloji etkinliğinde konuşan Musk "Birçok çip üretim tesisi inşa ediliyor, seneye iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Musk hangi çip fabrikalarını kastettiğini açıklamadı.

Samsung ile Tesla arasında çip görüşmesi

Güney Kore gazetesinin haberine göre ise, Tesla, 7 nanometre çip üretim sürecine dayanan yeni nesil sürücüsüz araçların çiplerinin üretimini yapmak için Samsung ile görüşüyor.

Korea Economic Daily'nin konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Tesla ve Samsung, Tesla'nın yakında çıkacak olan Hardware 4 sürücüsüz bilgisayarı için çip tasarımını defalarca görüştüler.

Çip bekleme süreleri rekor kırdı

Çip bulmakta sıkıntı çeken firmaların siparişlerinin karşılanması için geçen zaman Ağustos ayında 21 haftaya çıktı. Bu durum, otomobil üretiminde sorunlar yaratan ve elektronik sektöründe büyümeyi geri çeken bu kıtlığın kötüleşmekte olduğunu gösteriyor.

Yarı iletkenin sipariş edilmesi ve bu ürünün teslim alınması arasındaki zaman farkını işaret eden çip teslim süresi, Susquehanna Financial Group. tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ağustos ayında önceki aya göre 6 gün artarak yaklaşık 21 haftaya çıktı. Bu ayrıca şirketin verileri takip etmeye başladığı 2017 yılından bu yana en uzun arayı işaret ediyor.

Susquehanna analisti Chris Rolland, araştırma notunda, analog ve Broadcom Inc. için çip teslim süreleri kötüleşirken, güç yönetim çipleri ve optoelektronik parçalar için olumlu işaretler olduğunu kaydetti.

Bir türlü çözülemeyen yarı iletken darlığının maliyeti yüzde 90'ın üzerinde artış göstererek, küresel otomobil üreticilerinin 2021 yılı gelirlerinde toplam 210 milyar dolarlık azalmaya yol açtı.

Olumsuz etkisi 210 milyar dolara ulaştı

Oto üreticilerinin bu yıl çip krizi dolayısıyla 7,7 milyon daha az araç üreteceği tahmininde bulunan AlixPartners böylelikle bir olumsuz öngörüde daha bulundu. Şirketin önceki üretim kaybı tahmini 3,9 milyon araç ile bunun neredeyse yarısı kadardı. Tedarik zincirindeki aksaklıkları gidermeye yönelik çabaların sürmesine karşın, oto üreticilerinin stokları tüketmesi ve diğer sektörlerin de yedeklerinin olmaması ile birlikte, yarı iletken darlığı daha da kötüleşiyor.

AlixPartners'ın otomotiv ve sanayi kısmı idari direktörü Dan Hearsch, “Varil boşaldı, dibinde hiçbir şey kalmadı. Geleceğe baktığımızda, satışlarda sıkıntılar olacak. Satışlarda şimdiye dek sıkıntı olmamıştı, zira yeterli stok vardı. Ancak artık yok” dedi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.