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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elon Musk'tan BM'ye: Açıklarsanız, Tesla'yı şimdi satacağım

Elon Musk'tan BM'ye: Açıklarsanız, Tesla'yı şimdi satacağım

ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Musk, BM’ye bağlı WFP'nin (Dünya Gıda Programı) Direktörü David Beasley'nin, Musk'ın mal varlığının sadece yüzde ikisiyle açlık çeken milyonlarca insana yardım edilebileceği açıklamasına, Twitter üzerinden cevap verdi.

2 Saat Önce
2021-11-01 21:12:32
Elon Musk'tan BM'ye: Açıklarsanız, Tesla'yı şimdi satacağım

Musk, "WFP, Twitter'da 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hisselerini hemen şimdi satacağım." paylaşımında bulundu.

Elon Musk, "İnsanların, paranın tam olarak nereye gittiğini görebilmeleri için lütfen mevcut ve önerilen harcamalarınızı ayrıntılı olarak açıklayın. Gün ışığı harika bir şey. Bunu açıkça yapın ki halk paranın tam olarak nasıl harcandığını görsün." ifadesine yer verdi.

WFP Direktörü Beasley ise Musk'a, Twitter üzerinden iletişim kurmak yerine, planlarını göstermesi için görüşme teklifinde bulundu. Beasley, WFP'nin şeffaf ve açık bir sisteminin olduğunu ve bunun güvencesini vereceğini dile getirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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