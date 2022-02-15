Elon Musk'tan 5,7 milyar dolarlık tarihi bağış

Elon Musk, kendi kurduğu derneğe Kasım ayında 5,7 milyar dolar değerinde hisse hediye etti.

Elon Musk, kendi kurduğu derneğe Kasım ayında neredeyse 6 milyar dolar değerinde hisse hediye etti. Sermaye piyasası düzenleyicilerine ibraz edilen belgelere göre, dünyanın en zengin insanı olan Musk Kasım ayında Tesla'nın 5 milyondan fazla hissesini kuruluşa bağışladı.

Musk'ın sattığı hisselerin ortalama fiyatından yapılan hesaplamaya göre Musk'ın hediyesinin büyüklüğü yaklaşık 5,7 milyar dolar civarında ve tarihte yapılan en büyük bağışlardan biri konumunda.

Musk geçtiğimiz aylarda Bernie Sanders ve Elizabeth Warren gibi politikacılarla eşitsizlik ve gelir vergisi üzerine tartışmıştı. Musk sonrasında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler dünyadaki açlığı bir şekilde çözebileceğini kanıtlarsa hisselerini satabileceğini söylemişti. Musk'ın kurduğu dernek son yıllarda giderek daha da aktif bir hale gelmeye başladı. .