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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elon Musk, şimdi de Coca Cola'ya gözünü dikti

Elon Musk, şimdi de Coca Cola'ya gözünü dikti

Twitter'ı 44 milyar dolar'a satın alan Elon Musk, gözünü Coca Cola'ya dikti! Ancak bir sorun var. Coca Cola'nın piyasa değeri, Elon Musk'ın servetini aşıyor!

3 Saat Önce
2022-04-28 11:59:23
Elon Musk, şimdi de Coca Cola'ya gözünü dikti

44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın alan Elon Musk, gözünü şimdi de Coca Cola'ya dikti! Fakat bu yalnızca bir şaka.

Elon Musk, dün attığı bir tweette "Şimdi Coca Cola'yı satın alıyorum ve kokaini geri koyuyorum" açıklamasını yaptı.

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Musk, bu tweet ile Coca Cola tarihine bir gönderme yaptı. Coca Cola'nın ilk tarifinde kokain vardı. ABD Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü'ne (National Institute on Drug Abuse) göre, kokain 1885'te Atlantalı bir eczacı olan Coca Cola'nın kurucusu John Pemberton içeceği ilk kez ürettiğinde yasaldı.

O zamanlar Pemberton'ın tarifi, koka yapraklarından elde edilen bir kokain özütü içeriyordu. Pemberton, İçeceği "patentli bir ilaç" ve "beyin toniği” ve entelektüel içecek" olarak nitelendirdi.

Elon Musk'ın Coca Cola'yı satın alması tabii ki bir şaka. Zira Coca Cola'nın piyasa değeri Elon Musk'ın servetini aşıyor. Elon Musk'ın serveti 253 milyar dolar iken, Coca Cola'nın piyasa değeri dünkü ABD piyasalarının kapanışına göre 284,20 milyar dolar.

Kaynak: Haber Global

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