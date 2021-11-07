Elon Musk’ın Tesla anketi rekora koşuyor!

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter’da ilginç bir anket başlattı. Milyarder iş insanı, Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmayacağını takipçilerine soruyor.

Forbes'ın haberine göre, milyarder iş insanı bugün bir anket başlattı. Bu gece sonuçlanacak ankete daha şimdiden rekor sayıda katılımcının ilgi gösterdiği açıklandı. Twitter paylaşımında, gerçekleşmemiş kazançları üzerinden vergi kaçırdığı yönündeki iddialara yanıt olarak bu anketi başlattığını açıkladı. Şimdi ünlü CEO, 62,5 milyon takipçisine Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını soruyor.

Elon Musk, anketin sonucu ne olursa olsun sonuca uyacağını da duyurdu. Musk'ın bu hamlesi, son zamanlarda üst üste ortaya çıkan çeşitli yorum ve haberlerden sonra geldi. Bunlardan biri, ABD kongresinde Demokrat Parti'nin sunduğu öneriydi. Buna göre, milyarderlerin sahip oldukları varlıklar üzerinden vergilendirilmesi önerildi. Yani şu anda hisse senetleri üzerinden ancak satılmaları durumunda vergi ödeniyor.

Daha önce de Musk, söz konusu milyarderler vergisini eleştirmişti. Twitter'da, “Dikkat edin, hiçbir yerden nakit maaş veya ikramiye almıyorum. Sadece hisse senedim var. Bu yüzden şahsi olarak vergi ödememin tek yolu hisse senedi satmak.” dedi. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk, SpaceX ve Neuralink dahil olmak üzere birçok şirketin ve girişimin sahibi.

SpaceX ve Tesla CEO'sunun başlattığı anket, tam anlamıyla 25 milyar dolarlık bir öneme sahip. Çünkü Yahoo Finance‘e göre Tesla'nın piyasa değeri şu anda 1,22 trilyon ABD doları. Investopedia‘ya göre Elon Musk, toplam hisselerin yüzde 20,7'sine denk gelen 193,3 milyon dolar Tesla hissesine sahip. Yani, Elon Musk'ın 250 milyar doların üzerinde Tesla hissesine sahip olduğu anlamına geliyor. Bunun yüzde 10'u ise, 25 milyar dolar civarında.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda, Birleşmiş Milletler direktörü de çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Musk'ın servetinin sadece yüzde 2'sinin bile dünyadaki açlığı yok edeceğini belirtmişti. Son olarak, konuya dönecek olursak söz konusu anket belki de Twitter'da rekor katılım sağlayabilir.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.