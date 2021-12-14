Elon Musk'ın ''Tesla'' açıklaması Dogecoin'i uçurdu!

Elon Musk, Tesla'nın bazı ürünlerinin satışında Dogecoin kabul edeceğini açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk özellikle son 1 yıldır sosyal medya mesajlarıyla 'desteklediği' Dogecoin'le ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ünlü milyarder Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tesla bazı ürünlerinin Doge ile alınmasına imkan verecek ve bunun nasıl gittiğine bakacak" ifadelerini kullandı.

Açıklama öncesi 0.16 dolar civarında seyreden Dogecoin 10 dakika içerisinde 0.20 doları gördü. Yani Musk'ın tweeti 10 dakikada yüzde 25 kazandırdı.

Tabii günün geri kalanında Dogecoin'de bu açıklamanın olumlu etkisinin ne kadar süre devam edeceği takip edilecek.

ÖDEMEYİ ASKIYA ALMIŞTI

Elon Musk, bu yılın mart ayında da Tesla'nın Bitcoin ile araç satışına başladığını açıklamıştı. Bitcoin'le satışlar ilk olarak sadece ABD'de yapıldı. Musk bu ödeme seçeneğinin diğer ülkelerde de zaman içinde sunulmaya başlanacağını söyledi.

Ancak yaklaşık 2 ay sonra Tesla, madenciliğinin çevreye verdiği zarar gerekçesiyle Bitcoin ile araç satışını askıya aldığını açıkladı. Satışlarını durdursa da Tesla'nın kasım sonu itibarıyla 43.200 adet Bitcoin'i bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.