Elon Musk'ın SpaceX'i, uzaydan kargo taşımaya hazırlanıyor

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, ABD Hava Kuvvetlerinden özel bir sözleşme daha almayı başardı. Sözleşme kapsamında SpaceX, uzay yoluyla ve kendi roketlerini kullanarak bir noktadan diğerine kargo taşıyacak.

ABD Hava Kuvvetleri, SpaceX roketleri aracılığıyla askeri malzeme ve insani yardım taşımanın bir yolunu geliştirmek için Elon Musk ile çalışmaya başlıyor. SpaceX, uzay yoluyla Dünya üzerindeki bir noktadan diğer bir noktaya kargo göndermek ve noktadan noktaya geçiş sağlamak için ABD Savunma Bakanlığı ile 102 milyon doların üzerinde bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme, SpaceX ve diğer şirketlerin son yıllarda geliştirdiği fırlatma yeteneklerinin düşen fiyatından yararlanmayı amaçlayan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'nın roket kargo programı kapsamında yer alıyor. Program yöneticisi Greg Spanjers, SpaceNews'e verdiği demeçte, ordunun "insani yardım ve afet yardımını desteklemek için kargoyu dünyanın herhangi bir yerine teslim etme yeteneğiyle çok ilgilendiğini" söyledi.

Sözleşme, girişimin hangi SpaceX roketini veya aracını kullanacağını belirtmiyor. SpaceX, geçmişte askeri görevler için Falcon 9 roketini ve Falcon Heavy'yi (üç Falcon 9 güçlendiriciden oluşuyor) kullandı, ancak Musk, Starship'i geleceğin aracı olarak gördüğünü açıkça belirtiyor.

Uzay yoluyla uluslararası uçuş vizyonu, fırlatmak ve inmek için dünya çapında bir uzay limanı ağına dayanıyor. Ancak Spanjers, SpaceNews'e Hava Kuvvetlerinin potansiyel afet bölgelerinde daha "sert alanlara" inmenin yollarını araştırmak istediğini söylüyor.

Program kapsamında ilk test uçuşunu ne zaman görebileceğimiz belli değil. Spanjers, diğer fırlatma sağlayıcılarına da benzer sözleşmeler verilebileceğini sözlerine ekliyor.

Kaynak: chip.com.tr

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