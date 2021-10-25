Elon Musk'ın açıklamasından sonra, yüzde 20 çakıldı

Shiba Inu (SHIB), Tesla kurucusu ve Dogecoin'in en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın Shiba Inu birikimi olmadığını duyurmasının ardından, iki saatte yüzde 20 düştü.

Kripto paralar arasında son günlerde gösterdiği fiyat hareketleriyle yıldızlaşan Shiba Inu, yatırımcılarını üzdü.

Dogecoin'den ilham alan ERC-20 tokeni Shiba Inu (SHIB), Tesla kurucusu ve Dogecoin'in en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın Shiba Inu birikimi olmadığını duyurmasının ardından, iki saatte yüzde 20 çakıldı.

Ekim başından beri yüzde 500'den fazla değer kazanan SHIB, geçtiğimiz gün 0,00004442 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Token fiyatı yükselişi sürdürürken, Twitter kullanıcısı “ShibaInuHodler,” Musk'a ne kadar Shib'i olduğunu sordu. Musk ise bu soruyu "Hiç" diyerek yanıtladı.

SHIB satıcıları rekor fiyat seviyesinden kâr almak için halihazırda sıraya girmişken, SHIB fiyatı Musk'ın cevabının ardından yarım saatte yüzde 10 daha düşüş göstererek 0,000035 dolara geriledi. O zamandan beri 0,000035-0,00004 aralığında seyreden SHIB, 25 Ekim'de haftayı 0,00003913 dolarda açtı.

SHIB yatırımcılarının Musk'ın yorumlarına tepkileri ise değişiklik gösterdi. ShibaInuHodler, Musk'ın Shiba Inu'ya yatırım yapması gerektiğini söyledi.

Diğer bazıları ise Musk ile muhatap olduğu için ShibaInuHodler'ı eleştirdi. “Shibalaskan” adlı kullanıcı, "Lütfen topluluk bu aptallık olmadan gayet güzel geçinirken ünlülerin başının etini yemeyin," diye belirtti.

Kaynak: borsagundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.