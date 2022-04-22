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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elon Musk bir günde 23 milyar dolar kazandı

Elon Musk bir günde 23 milyar dolar kazandı

2018 yılında Tesla şirketiyle anlaşma imzalayan Elon Musk, 100 milyar dolar şirketin değerini 10 yılda 650 milyar dolara çıkarırsa 12 ikramiye alacaktı. 2028'e 6 yıl kala Elon Musk şirketin değerini 1,1 trilyon dolara çıkarmayı başardı ve hesabına 23 milyar dolar ikramiye yattı.

2 Saat Önce
2022-04-22 09:54:32
Elon Musk bir günde 23 milyar dolar kazandı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Tesla hissedarlarıyla yaptığı anlaşma gereği, dün hesabına 23 milyar dolar ikramiye yattı.

Elon Musk'ın bugün 249 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak anılmasının arka planında, zaten büyük hissedarı olduğu Tesla ile 2018 yılında yaptığı bir anlaşma yatıyor.

O yıl Tesla çok zor durumdaydı, üretim hedeflerini tutturamıyordu ve hisse fiyatları da o yüzden düşüyordu. Musk o yıl şirket hissedarları tarafından yönetim kurulu başkanlığından ayrılmaya zorlandı. Ayrılırken de hissedarlarla bir anlaşma yaptı.

Anlaşmaya göre, Musk CEO olarak ve hiç maaş almadan şirketi yönetmeye devam edecekti ve eğer 10 yıl içinde şirketi 650 milyar dolar değerinde bir şirket haline getirebilirse toplamda 12 dilim halinde ikramiyeler alacaktı. Bu ikramiyeler de 70 dolar sabit fiyattan Tesla hissesi şeklindeydi. 650 milyar dolarlık toplam şirket değerine ulaşılması halinde Musk'ın 55,8 milyar dolar değerinde ikramiye alacağı hesaplanıyordu. Musk ana hedefi 10 yılı beklemeden, 2020 yılının Ocak ayında tutturdu, yani şirketin toplam değeri 650 milyar doları aştı.

Bugünse Tesla'nın piyasa değeri 1,1 trilyon dolar. Tek bir Tesla hissesi bugün 1033 dolar. Yani, Musk'ın başlangıçta 55,8 milyar dolar diye hesaplanan toplam ikramiyesi şirketin değeri artmaya devam ettiği için 100 milyar doları aştı aslında.

Çarşamba akşamı Tesla 2022 ilk çeyrek sonuçlarını duyurdu; şirket rekor kâr açıkladı. Böylece 2018'de başlayıp aslında 2028'de tamamlanacak olan 10 yıllık anlaşmanın bütün hedeflerine ulaşıldı ve Musk'ın 8,4 milyon adet Tesla hissesini daha tanesi 70 dolardan alma şansı doğdu. Bu da onun tek bir günde 23 milyar dolar daha kazanması anlamına geliyor.

Ancak Musk bu hisseleri alır almaz satamıyor, en az 5 yıl elinde tutmak zorunda. Bundan sonra da Musk'ın yönetim kuruluyla yeni bir ikramiye düzeni pazarlığı yapıp yapmayacağı bilinmiyor, bilinen henüz böyle bir konuşmanın hiç gerçekleşmediği.

Kaynak: karar.com .

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