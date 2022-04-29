Elon Musk 8,5 milyar dolarlık Tesla hisselerini sattı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşmasının ardından bu hafta yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.