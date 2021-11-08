Elon Musk, 21 milyar dolarlık Tesla hissesini neden satıyor?

Tesla'nın CEO'su ünlü milyarder Elon Musk, şirketteki hissesinin yüzde 10'unu satmak için Twitter'da anket yaptı. Ankete katılanların çoğu Musk'ın hisseleri satması gerektiğini söyledi. Musk'ın bu kararının arkasında ise ABD'de çıkması planlanan milyarderler vergisi ve Musk'ın vergi borçları bulunuyor.

Mevcut servet değerine göre dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da hisselerini satmak için bir anket gerçekleştirdi. Anketin sonucunda Twitter kullanıcıları Musk'ın hisselerini satması gerektiğini belirtti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milyarderler vergisine atıfta bulunarak “Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar sürerken Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?” sorusunu yöneltmişti.

Anket 3,5 milyondan fazla oy aldı ve ankete katılanların yüzde 57,9'u evet oyu kullandı.

NEDEN SATIYOR?

ABD'de tartışılan milyarder vergisi planına gönderme yapan Musk, anketten çıkan sonuca uyacağını ifade etti. Milyarderler vergisi ABD Kongresi'nde onaylanırsa elinde dev bir servet bulunduran Musk, büyük bir vergilendirmeyle karşı karşıya kalacak.

Mevcut durumda ABD vergi yasasına göre, hisse senetleri gibi varlıklar yalnızca satıldıkları zaman vergilendiriliyor. Demokratların önerdiği milyarderler vergisinde ise milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngörülüyor. Buna göre uzun dönem menkul kıymet gelirlerinde hisselerin satışı gerçekleşse de gerçekleşmese de vergilendirme uygulanacak.

21 MİLYARLIK SATIŞ

Reuters hesaplamalarına göre, 30 Haziran itibariyle Musk'ın Tesla'daki hissesi yaklaşık 170,5 milyon hisseye ulaştı ve yüzde 10'luk satış Cuma günkü kapanışa göre 21 milyar dolara yakın olacak.

Bazı analizlere göre, anketin sonuçları ne olursa olsun, Musk muhtemelen bu çeyrekte milyonlarca hisse satmaya başlayacaktı. Bunun nedeni ise 15 milyar dolardan fazla olması öngörülen vergi faturası.

Musk, Tesla'dan maaş veya ikramiye almadığı için serveti Tesla'nın hisse fiyatındaki kazançlardan geliyor. Eylül ayında Musk, 2012'de kazandığı opsiyonları kullanmaktan elde edeceği kazancın yarısından fazlasını vergi ödeyeceğini söyledi.

Musk geçtiğimiz yıl gelir vergisinin düşük olması nedeniyle Texas'a taşınmıştı ancak Musk'ın 2020 öncesi gelirleri için ödemesi gereken vergi yine de Kaliforniya yasalarına göre hesaplanacak.

VERGİ ÖDEMEK İÇİN SATMAK ZORUNDA

Konu ile ilgili Reuters'a konuşan vergi hukuku uzmanı Bryan Springmeyer, “Vergi ödemek için opsiyon uygulamasından satın alınan hisselerin önemli bir miktarını tasfiye etmesi gerekeceğini varsayabiliriz” dedi.

Bunun yanında Tesla'nın yakın zamanda Musk'ın hisselerini teminat olarak kullanarak kredi aldığı ve bu satışlarla birlikte Musk'ın bu kredi yükümlülüklerinin bir kısmını geri ödemek isteyebileceği belirtildi.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ

Musk, piyasa değeri yakın zamanda 1 trilyon doları aşan dünyanın en değerli otomobil şirketi Tesla'da yüzde 23 hisseye sahip. Ayrıca SpaceX dahil olmak üzere bazı değerli şirketleri de elinde bulunduruyor.

Musk'ın güncel serveti Bloomberg milyarderler endeksine göre, 338 milyar dolar değerinde.

SERVETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Geçtiğimiz günlerde BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk'ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer” açıklamasında bulunmuştu.

Beasley, sadece 6 milyar doların 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söylemişti.

Musk, konu ile ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, “6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli” yanıtını vermişti.

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.