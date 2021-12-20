DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa sert düşüşle başladı
Muharrem Sarıkaya kovuldu mu? Muharrem Sarıkaya Habertürk'teki görevine son mu verildi?
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
Eskişehir’de bugün okullar tatil mi? Eskişehir’de kar yüzünden bugün okullar tatil mi?
Borsa yeni haftaya ''yukarı adım'' kuralı ile başlıyor
The Witcher 3. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon çıkacak mı?
Elon Musk 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyecek
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
Milyonların gözü bugünkü kabine toplantısında! Emeklilere yapılacak zam da masada
81 ilde 'Zehir-2' operasyonu
2022 Bağ-Kur primi ne kadar? 2022'de en düşük Bağ-Kur sigorta primi kaç TL oldu?
WhatsApp'tan yeni özellik: Başkasının attığı mesaj silinebilecek
İHA çalışanını tokatlayan Muharrem Sarıkaya hakkında yeni 'şiddet' iddiaları
Gram altın 1000 TL'yi aştı!
'Erdoğan'ın koşuşturmalarına bakınca hep Turgut Özal'ı hatırlıyorum'

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elon Musk 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyecek

Elon Musk 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyecek

Tesla CEO’su Elon Musk, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini duyurdu.

26 Dakika Önce
2021-12-20 09:43:58
Elon Musk 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyecek

Musk'ın bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödemesi ABD İç Gelir Hizmetleri'ne ödenecek rekor bir tutar olabilir.

Musk, mesajında, “Merak edenler için, bu yıl 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğim” dedi.

Bloomberg'in geçen haftaki hesaplamalarına göre, Tesla'nın patronu, gelecek yıl vadesi dolacak opsiyonlarının tümünü kullanırsa, 2021 yılı için 10 milyar dolardan fazla bir vergi ile karşı karşıya kalabilir.

Bu olağanüstü yüksek vergi, Musk'ın yaklaşık 15 milyon opsiyonu kullanması ve bu işlemlerden doğan vergiyi ödemek için milyonlarca Tesla hissesi satmasının ardından geldi. Musk, geçen ay Twitter kullanıcılarına, hisse senetleri son beş yılda yüzde 2,300'den fazla yükselen Tesla'daki payının yüzde 10'unu satıp satmamayı sorduğu anketin ardından hisse satışlarına başlamıştı.

ProPublica'da Haziran ayında çıkan bir haberde, Musk'ın devasa servetine oranla çok az vergi ödediği kaydedilmişti. Ancak Musk, ne SpaceX ne de Tesla'dan ücret almadığını ve kullandığı hisse senedi opsiyonlarından yüzde 53 oranında vergi ödediğini söyleyerek bu iddiaya karşı çıkmıştı.

Musk ayrıca, gelecek yıl bu vergi oranının artmasını beklediğini de sözlerine eklemişti.

Musk bu ayın başlarında, bu yıl herhangi bir Amerikalının tarihte bugüne kadar ödediğinden daha fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Bu açıklama, Musk'ın Time dergisince “Yılın Kişisi” seçilmesini kullanarak Musk'ı vergi üzerinden eleştiren Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın Twitter mesajına karşı yapıldı.

Musk, Twitter mesajında, Warren'a yanıt olarak, “Ve eğer gözlerini iki saniyeliğine açarsan, bu yıl herhangi bir Amerikalının tarihte bugüne kadar ödediğinden daha fazla vergi ödeyeceğimi göreceksin” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş