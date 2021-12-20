Elon Musk 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyecek

Tesla CEO’su Elon Musk, bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini duyurdu.

Musk'ın bu yıl 11 milyar dolardan fazla vergi ödemesi ABD İç Gelir Hizmetleri'ne ödenecek rekor bir tutar olabilir.

Musk, mesajında, “Merak edenler için, bu yıl 11 milyar doların üzerinde vergi ödeyeceğim” dedi.

Bloomberg'in geçen haftaki hesaplamalarına göre, Tesla'nın patronu, gelecek yıl vadesi dolacak opsiyonlarının tümünü kullanırsa, 2021 yılı için 10 milyar dolardan fazla bir vergi ile karşı karşıya kalabilir.

Bu olağanüstü yüksek vergi, Musk'ın yaklaşık 15 milyon opsiyonu kullanması ve bu işlemlerden doğan vergiyi ödemek için milyonlarca Tesla hissesi satmasının ardından geldi. Musk, geçen ay Twitter kullanıcılarına, hisse senetleri son beş yılda yüzde 2,300'den fazla yükselen Tesla'daki payının yüzde 10'unu satıp satmamayı sorduğu anketin ardından hisse satışlarına başlamıştı.

ProPublica'da Haziran ayında çıkan bir haberde, Musk'ın devasa servetine oranla çok az vergi ödediği kaydedilmişti. Ancak Musk, ne SpaceX ne de Tesla'dan ücret almadığını ve kullandığı hisse senedi opsiyonlarından yüzde 53 oranında vergi ödediğini söyleyerek bu iddiaya karşı çıkmıştı.

Musk ayrıca, gelecek yıl bu vergi oranının artmasını beklediğini de sözlerine eklemişti.

Musk bu ayın başlarında, bu yıl herhangi bir Amerikalının tarihte bugüne kadar ödediğinden daha fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Bu açıklama, Musk'ın Time dergisince “Yılın Kişisi” seçilmesini kullanarak Musk'ı vergi üzerinden eleştiren Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın Twitter mesajına karşı yapıldı.

Musk, Twitter mesajında, Warren'a yanıt olarak, “Ve eğer gözlerini iki saniyeliğine açarsan, bu yıl herhangi bir Amerikalının tarihte bugüne kadar ödediğinden daha fazla vergi ödeyeceğimi göreceksin” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.