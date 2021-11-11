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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Elan Musk, Tesla hisselerini satmaya başladı

Elan Musk, Tesla hisselerini satmaya başladı

Milyarder iş adamı Elon Musk geçtiğimiz hafta Twitter'da açmış olduğu anket sonucunda Tesla hisselerini satmaya başladı.

2 Saat Önce
2021-11-11 07:59:32
Elan Musk, Tesla hisselerini satmaya başladı

Dünyanın en zengini Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerini satmaya başladı. Musk, 1.1 milyar dolarlık Satış gerçekleştirdi. Bu oran Musk'ın elinde tuttuğu hisselerin yüzde 0.5'ine denk geliyor.

934 BİN HİSSE SATTI

Elon Musk'ın toplamda 934 bin lot satış gerçekleştirdiği açıklandı. Musk'ın elinde hâlâ tuttuğu 170 milyon Tesla hissesi var.

YÜZDE 10'UNU SATACAK

Musk Hisse satışını daha önceden Twitter'dan duyurmuştu. Twitter'da anket açan Musk, Tesla'da bulunan yüzde 10'luk hisselerini satıp satmama konusunda anket şıkları sunmuş, 4 milyona yakın kişi oy kullanmış ve hisselerin satılması yönünde karar çıkmıştı.

Kaynak: hurriyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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