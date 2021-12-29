Ekonomistler Avrupa'yı uyardı! Almanya'da da endişe çok büyük

Ekonomistler fiyat artışlarının Euro bölgesindeki toparlanma karşısında oluşturduğu tehdit için uyarıyor. Enflasyonun yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesinde yer aldığı Almanya'da da endişe çok büyük.

Fiyat artışları COVID ile birlikte 2022'de küresel ekonomik performansı baskılayacak en önemli risk olmaya hazırlanırken, ekonomistler yüksek enflasyonun euro bölgesindeki toparlanma karşısında oluşturduğu tehdit konusunda uyarıyor.

Financial Times'ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, ısrarla yüksek seyreden enflasyonun tüketici harcamalarına olumsuz yansıması ve bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) destekleri planlanandan daha hızlı geri çekmeye zorlaması halinde, Euro bölgesindeki ekonomik toparlanma zarar görebilir. Ankete katılan 38 ekonomistin yaklaşık yarısı enflasyonu, Euronun tedavülde olduğu 19 ülkenin büyüme beklentileri için önemli bir risk olarak tanımladı.

Euro bölgesinde 25 yılın zirvesi

Euro Bölgesi'nde kasım ayında enflasyon, verilerin toplandığı son 25 yılda ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmış bulunuyor. Pandeminin neden olduğu şok sonrasındaki toparlanma, kısıtlamaların kaldırılması ve arzın talebe ayak uydurmakta zorlanmasıyla, enflasyonda bu yıl tüm dünyada belirgin bir yükseliş gerçekleşti. Fiyat artışlarında yükselen enerji maliyetleri ve pek çok ürünün tedariği konusunda yaşanan sıkıntıların da önemli payı bulunuyor. Euro Bölgesi'nde, ekimde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 4,9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayı enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 27,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,7 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi. Çok sayıda merkez bankasının yaptığı gibi, ECB de bu ay Euro bölgesi enflasyon beklentilerini revize ederek 2021 için yüzde 2,6'ya, 2022 için de yüzde 3,2'ye yükseltti.

ABD halkı enflasyonun hayatlarını derinden etkilediğinden şikayetçi

ABD halkı fiyat artışlarından ciddi şekilde etkilendiklerini belirtirken bu durumdan Başkan Joe Biden'ı sorumlu tutuyor. Yahoo News/ YouGov tarafından yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 76'sı enflasyondan etkilediğini belirtiyor. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri fiyat artışlarının kendilerini "büyük ölçüde" etkilediğini, yüzde 45'i ise "bir miktar" etkilediğini söylüyor. Tedarik zinciri sıkıntıları ve artan talep nedeniyle ABD'de enflasyon neredeyse 40 yılın zirvesinde. ABD Çalışma Bakanlığı'nın son verileri, ülkede enflasyonun kasımda 39 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyetindeki yıllık artış bu dönemde 1982'den bu yana kaydedilen en hızlı yükselişi gösterdi. Zira Biden'ın popülaritesine ilişkin anketler de söz konusu şikayetleri doğrular nitelikte. Ülkede enflasyon oranı yükseldikçe Biden'ın popülaritesi düşüş kaydediyor.

Almanya'da yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesinde

Enflasyonun yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesinde yer aldığı Almanya'da da endişe büyük. Almanya Merkez Bankası Bundesbank, artan enerji fi yatları ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle geçtiğimiz günlerde enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu yıl için daha önce yüzde 2,6'lık beklenti açıklayan Bundesbank, enflasyon tahminini yüzde 3,2'ye yükseltti. Banka, 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 1,8'den yüzde 3,6'ya, 2023 yılı için ise yüzde 1,7'den yüzde 2,2'ye revize etti, 2024 yılı enflasyon tahmininin ise yüzde 2,2 olarak belirledi. Kısa bir süre sonra görevi devretmeye hazırlanan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, ECB para politikasının enflasyon risklerini göz ardı etmemesi ve tetikte kalması gerektiğini söyledi. ECB'nin yüksek fi yat ve iş gücü ücretlerinden ve düşük karbon ekonomisine geçişten kaynaklanan enflasyon risklerini görmezden geliyor olabileceği uyarısında bulunan Weidmann, "Hem Almanya'da hem de bir bütün olarak Euro bölgesinde enflasyon oranı için riskler yukarı yönlü. Bu riskler göz ardı edilemez" ifadesini kullandı. Almanya'da ekim ayında yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fi yatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, yaklaşık son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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