Efsanevi yatırımcıdan kritik açıklama: Nükleer savaştan sonraki en büyük tehdit!

Efsanevi yatırımcı Charlie Munger, ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları için 'Nükleer savaştan sonra ülke için en büyük tehdit' açıklamasını yaptı.