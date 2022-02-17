DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ayhan Bilgen'in kurmaya hazırlandığı partide yer alacak siyasiler belli oldu
Kurtlar Vadisi dizisinden sevenlerini heyecanlandıran hamle!
Muharrem Sarıkaya'nın attığı tokadın bedeli belli oldu: 50 bin liraya uzlaştılar
Gündüz Bey tarihte nasıl öldü? Osman bey kardeşini mi öldürdü? Gündüz bey şehit mi oldu?
Yaşam Ayavefe’ye yönetilen iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı
Bakan Dönmez elektrikteki indirim oranlarını açıkladı
‘Peşmerge’ için ayrılan silahlar Ukrayna'ya gönderiliyor
Efsanevi yatırımcıdan kritik açıklama: Nükleer savaştan sonraki en büyük tehdit!
Kuruluş Osman 82.bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman yeni bölüm (81. bölüm) full HD
Fransız cumhurbaşkanı adayından 'Öcalan' paylaşımı
İBB’nin topladığı 6.2 milyonluk bağışa el konuldu
Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Açık alan ve kapalı alanda maske zorunluluğu kalkacak mı?
İlk kez HIV hastası bir kadın virüsten tamamen kurtuldu
Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat dolar kuru
Sıla Şentürk kimdir? Sıla Şentürk nasıl öldürüldü? Sıla Şentürk devlet korumasında mıydı?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Efsanevi yatırımcıdan kritik açıklama: Nükleer savaştan sonraki en büyük tehdit!

Efsanevi yatırımcıdan kritik açıklama: Nükleer savaştan sonraki en büyük tehdit!

Efsanevi yatırımcı Charlie Munger, ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları için 'Nükleer savaştan sonra ülke için en büyük tehdit' açıklamasını yaptı.

1 Saat Önce
2022-02-17 11:26:56
Efsanevi yatırımcıdan kritik açıklama: Nükleer savaştan sonraki en büyük tehdit!

Charlie Munger, ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları için "Nükleer savaştan sonra ülke için en büyük tehdit" açıklamasını yaptı. Munger, Büyük Roma İmparatorluğu'nunda hiperenflasyon nedeniyle çöktüğüne dikkat çekti.

Munger, kripto paralara yatırım yapmadığını belirterek "keşke bir an önce yasaklansa" ifadesini kullandı.

Çinlileri kripto paraları yasaklama konusunda takdir ettiğini belirten Munger, tüm gelişim sürecinin tiksindirici olduğunu ve medeniyetin çıkarına olmadığını söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş