Efsanevi yatırımcıdan kritik açıklama: Nükleer savaştan sonraki en büyük tehdit!
Efsanevi yatırımcı Charlie Munger, ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları için 'Nükleer savaştan sonra ülke için en büyük tehdit' açıklamasını yaptı.
2022-02-17 11:26:56
Charlie Munger, ABD'de 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları için "Nükleer savaştan sonra ülke için en büyük tehdit" açıklamasını yaptı. Munger, Büyük Roma İmparatorluğu'nunda hiperenflasyon nedeniyle çöktüğüne dikkat çekti.
Munger, kripto paralara yatırım yapmadığını belirterek "keşke bir an önce yasaklansa" ifadesini kullandı.
Çinlileri kripto paraları yasaklama konusunda takdir ettiğini belirten Munger, tüm gelişim sürecinin tiksindirici olduğunu ve medeniyetin çıkarına olmadığını söyledi. .
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