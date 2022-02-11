DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mahkum 9. bölüm tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu? Mahkum yeni bölüm özeti
Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman? Türkiye Kupası Beşiktaş-Kayserispor maçı hangi gün saat kaçta oynanacak?
Ekonomide gözler Bakan Nebati'nin yarın yapacağı açıklamalarda
'Sonsuza Dek' şarkı sözleri | Ebru Gündeş-Murat Boz 'Sonsuza Dek' şarkı sözü nasıl?
Antalya Bisiklet Turu'nun ilk etabını Matteo Malucelli kazandı
Doğu Ekpresi'nden sonra Batı Karadeniz Ekspresi'ne de yoğun ilgi
Camileri tanıtmak için Almanya'dan memleketi Düzce'ye pedal çevirdi
Rusya'dan domates kotasını artırma sinyali
Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşında?
Yüksek fiyatlar nereye nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat nereye şikayet edilir?
Ebru Gündeş ve Murat Boz - Sonsuza Dek şarkı sözleri | Sonsuza Dek dinle
Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırdı
Arka Sokaklar'da Engin ayrıldı mı? Arka Sokaklar Engin Balkan neden ayrıldı?
Gözler elektrik zirvesinde: Elektrik faturalarında indirim olacak mı?
İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır? İŞKUR kendi şehrimde kendi mesleğimde iş ilanı

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ECB Başkanı Lagarde: Hızlı faiz artırımı enflasyona çözüm değil

ECB Başkanı Lagarde: Hızlı faiz artırımı enflasyona çözüm değil

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, 'hızlı faiz artırımının' enflasyon sorununu çözemeyeceğini ve ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceğini söyledi.

1 Saat Önce
2022-02-11 14:09:50
ECB Başkanı Lagarde: Hızlı faiz artırımı enflasyona çözüm değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, bu yıl faiz artışının yüksek petrol fiyatlarına ve enflasyonu artıran arz dar boğazına çözüm olmayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

"Bu (faiz artışı) mevcut sorunların hiçbirini çözmez. Şimdi çok acele hareket edersek, ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde ivme kaybedebilir ve istihdam risk altında olabilir." ifadesini kullanan Lagarde, ECB'nin negatif faiz oranlarını ancak kademeli olarak pozitife döndüreceğini ve ekonomik verilerin izin vermesi durumunda bunu yapacağını belirtti.

"Yükselen enflasyon rakamlarını izliyoruz"

Lagarde, faiz artırımının zamanlamanın ilişkin ise "Şu anda tahminimize dahil ettiğimiz yükselen enflasyon rakamlarını izliyoruz. Enflasyonun aralıktaki tahminimizde daha yüksek çıkması muhtemel. Analiz mart ayında olacak ve sonra göreceğiz. "dedi.

Enerji geçişinden kaynaklanan ilave bir fiyat artışı riskinin düşük olduğunu düşündüğünü ifade eden Lagarde, "Karbon emisyon ticareti veya özel vergiler hakkında konuşup konuşmadığımızdan bağımsız olarak, karbonsuzlaştırmanın fiyatlar üzerindeki mevcut etkileri asgari düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi'nde ocakta yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Piyasalar, ECB'den 10 yıldan fazla süredir ilk kez borçlanma maliyetlerini Aralık 2022'ye kadar yaklaşık 50 baz puan artırmasını, mevduat faiz oranının da gelecek yıl pozitife dönmesini bekliyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş