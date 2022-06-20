eBay, Gittigidiyor'u kapatıyor!

Küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak Türkiye faaliyetine son veriyor.

eBay, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye iştirakı GittiGidiyor'u kapatacağını duyurdu. Şirket GittiGidiyor'un kapatılmasının ikinci çeyrek veya mali yıl bilançosuna somut etki yaratmasını beklemiyor.

GittiGidiyor birinci çeyrek sonu itibarıyla eBay'e yaklaşık 4 milyon aktif alıcı kazandırdı.

Bugünden itibaren satıcılar GittiGidiyor platformuna yeni ilanlar veremeyecek, 18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın almalar yapamayacak. Hesaplar 5 eylül 2022'ye kadar açık kalacak.

2011 yılında Gittigidiyor'un yüzde 93'ünü alan eBay, 2016 yılında da hisselerin tamamını almıştı.

Nasdaq borsasında işlem gören Ebay, Gittigidiyor'un kapatılmasının 2. çeyrek ve tüm yıl bilançosuna önemli bir etkisinin olmasını beklemiyor.

Ebay hisseleri yılbaşından bugüne yüzde 36,81 değer kaybetti.



Kaynak: Haber Global .