Dünyanın en genç milyarderinin en büyük kripto pişmanlığı

FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, kripto para endüstrisine daha erken katılmadığı için pişmanlık duyuyor ve 2012’de geri adım atmış olsaydı ne kadar ileri gidebileceğini merak ediyor. Kripto sektörüne girişini hala iyi bir zamanlama olarak görüyor.

FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, kripto para yolculuğundaki en büyük hatasını sektöre daha erken katılmamak olarak açıkladı. 29 yaşındaki milyarder, Yahoo Finance ile yaptığı bir röportajda kripto ve finans piyasalarındaki birkaç güncel konu hakkında uzun uzun konuştu.

Bankman-Fried, “En büyük hata, daha erken dahil olmamaktır” dedi. Röportajda arkadaşının 2012 yılında bir Bitcoin arbitraj botu kurarak sektöre girdiğini ancak ne yazık ki “bundan hiçbir şey çıkmadığını” açıkladı. “Beş yıl sonra birlikte kriptoya girdik ve sonunda FTX‘i kurduk. O tavşan deliğini daha önce kovalasaydık ne olurdu bir düşünün” dedi.

Zamanlamasına rağmen Bankman-Fried, geçen yıla kadar birkaç faktörün yerine oturmadığına inanıyordu. Tüketici finansal deneyiminin doğasının büyük ölçüde bilinmediğini ve geçen yıl içinde şekillenmeye başladığını ve düzenleyici politikaların da yeni yeni şekillenmeye başladığını ortaya koydu. Bankman-Fried, kripto para birimlerine daha önce girerek, bu bilinmeyen değişkenler tarafından kör edilmiş ve asla çok geç olmadığını kanıtlamış olabilir.

Bankman-Fried, kripto para borsasını başlattığından beri net değerinin 4 yıldan kısa bir sürede 22,5 milyar dolara fırladığını gördü. Bu onu dünyanın en zengin 30 yaş altı milyarderi ve ABD'deki en genç zengin yapıyor.

FTX Hızla Büyüdü

Sam Bankman-Fried'in kripto para birimlerine geç girmesine rağmen, FTX önemli adımlar attı. Borsa, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değerine göre üçüncü en büyük borsa haline geldi. Günlük hacmi 5 milyar doları aşan borsa, sırasıyla 2011 ve 2013'te piyasaya sürülen Kraken ve Huobi gibi platformları geride bıraktı.

Kripto borsası kısa süre önce, Bankman-Fried ile daha açık bir kripto para yasal çerçevesine atıfta bulunarak merkezini Bahamalar'a taşıdı. Borsa o zamandan beri Afrika'da önemli adımlar atmaya devam etti ve bir fintek şirketi Chipper Cash için 150 milyon dolarlık bir C Serisi bağış kampanyasına öncülük etti.

Kaynak: kriptohaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.