Dünyanın en büyük yatırım bankası, Türkiye için 2022 enflasyon tahminini açıkladı

Dünyanın en büyük Amerikan yatırım bankası JPMorgan, Türkiye için 2022 yılı enflasyon tahminlerini açıkladı. Bankacılık devi, enflasyonun mayıs ayında %55 seviyesini görerek tepe yapmasını beklediğini belirtti.

Geçtiğimiz gün, uluslararası bankacılık devi Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun 2022'nin ilk çeyreğinde %40'ı geçmesini beklediğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra bugün de Amerikan yatırım bankası JPMorgan'dan açıklama geldi.

Türkiye'nin ekonomik teorisinin geri teptiğini ifade eden dünyanın en büyük bankası JPMorgan, enflasyonun 2000 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Dünyanın en büyük bankası, enflasyonun artış nedenini ise şu şekilde açıkladı:

“Önde gelen politika yapıcıların ortodoks olmayan ekonomik görüşleri, TCMB'nin erken ve önden yüklemeli parasal gevşemesinin enflasyon bekleyişlerinin kötüleşmesi sonucunu ortaya çıkarması ve daha önemlisi kurda keskin zayıflığın Türkiye'de aralık ayında enflasyonun keskin şekilde artmasına yol açtı.”

JPMorgan'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomi ve Politika Araştırmaları bölümünden Yarkın Cebeci, dün yayımladığı raporda aralık ayı verilerinin ardından 2022 ve 2023 yılı enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini ifade etti. Cebeci, yeni beklentiyi şu şekilde açıkladı:

“Enflasyonun mayıs ayında yüzde 55 seviyesinde tepe yapmasını, kasım ayına kadar yüzde 50 civarında kalmasını ve 2022 yılı sonunda yüzde 35'e düşmesini bekliyoruz”

2023 yılı sonu için enflasyon tahminleriniyse %15 olarak revize ettiklerini ifade etti. Cebeci, bu tahminler için risklerin halen yukarı yönlü olduğunu da ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.