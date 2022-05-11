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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Dünyanın en büyük elması satıldı

Dünyanın en büyük elması satıldı

Açık artırmada satılacak en büyük elmas olarak bilinen 228,31 karatlık The Rock (Kaya) isimli elmas, İsviçre’nin Cenevre kentindeki müzayedede 18,6 milyon İsviçre frangına (18,8 milyon ABD doları) satıldı.

5 Saat Önce
2022-05-11 20:00:42
Dünyanın en büyük elması satıldı

Müzayede evi Christie's tarafından Cenevre'deki Four Seasons Hotel'de düzenlenen satışta iş insanları ve koleksiyoncular, elması almak için fiyat tekliflerini yarıştırdı.

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Toplamda 61 mücevherin açık artırmaya çıkarıldığı müzayedede Kaya'nın yanı sıra Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait 205,7 kararlık elmas, en değerli iki ürün olarak tanıtıldı.

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26'ncı sırada açık artırmaya sunulan Kaya, 18 milyon 600 bin İsviçre frangına satıldı. 19 milyon ile 30 milyon frank arasında değer biçilmesi beklenen Kaya, tahmin edilenin altında miktarda alıcı buldu.

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Şimdiye kadar bir müzayedede satılan en pahalı elmas olarak bilinen Kaya, 20 yıl önce Güney Afrika'da çıkarılmıştı. Kaya, satılışından önce Dubai, New York ve Taipei'de sergilenmişti. AA .

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