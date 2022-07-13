Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu: Patlama yapabilir

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Brooks, paylaştığı grafikle beraber Türkiye'nin emsallerine göre son 5 yılda ihracat hacimlerinde büyük bir gelişme yaşadığına dikkat çekerek, Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için şartların fazlasıyla var olduğunu ifade ederek, gelişmekte olan ülkeler arasında patlama yapmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:

"MAKRO İSTİKRAR SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİ PATLAMA YAPABİLİR"

Türkiye ekonomisi son 5 yılda gelişmekte olan ülkelerin hepsinden farklı olarak ihracat hacimlerinde patlama yaşadı. Küresel ekonomisde başarılı olmak için ihracatta rekabet gücü Türkiye'de fazlasıyla var. Tek gereken makro istikrar ve sonrasında Türkiye ekonomisi patlama yapabilir.

250 MİLYAR DOLAR HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA 6 AYLIK HEDEFLER TUTTU

Türkiye'de ihracat, haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolara ulaşırken, yılın ilk 6 ayında ise 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı. Böylece 2022 yıl sonu için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda 6 aylık hedefler tuttu. .