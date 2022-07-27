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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Dolarla mücadele için 'altın para' bastılar

Dolarla mücadele için 'altın para' bastılar

Zimbabve, dolara karşı yerli para birimini güçlendirmek için altından madeni para bastı. Altınların her biri 31,1 gram.

2 Saat Önce
2022-07-27 00:54:19
Dolarla mücadele için 'altın para' bastılar

Zimbabve Merkez Bankası, her biri bir ons (31,1 gram) altın içeren 2 bin altın paranın bankalara dağıtıldığını duyurdu.

Yüksek enflasyondan ötürü halkın yerel para birimini kullanmaktan kaçındığı ülkede, yeni altın paraların ticaretteki likit ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

İsteyenlerin bankada ya da evde tutabileceği altın paralar, Zimbabve'de üretiliyor. Paralara kendi değerleri dışında üretim maliyeti olarak yüzde 5'lik bir pay daha eklendi.

Faiz yüzde 200'e ulaştı

Faiz oranlarının yüzde 200'e ulaştığı ülke, enflasyondan ötürü yıllardır paradan sıfır atmak ya da yeni banknotlar basma yoluna başvuruyordu. Zimbabve, 2020 yılında 19 ton, 2021 yılında ise 30 ton altın üretimi yapmıştı.

AA

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