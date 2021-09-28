Diyarbakır tüm bölgeyi Orta Doğu/Orta Asya pazarına açacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında kurulacak lojistik merkezi, kent ve bölge sanayisini, 400 milyonu aşan nüfusa sahip Orta Doğu ve Orta Asya pazarına açacak.

Diyarbakır'ın vizyon projelerinden olan, 217 hektar alanda inşa edilecek lojistik merkezinde, 5 şeritli demir yolu terminali, 16'sı demir yolu yanaşmalı 23 depo, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, 700 araçlık tır parkı ve akaryakıt istasyonu bulunacak.

İthal ve ihraç edilen ürünler ile ham maddelerin taşınmasından iç piyasaya yönlendirilecek her türlü malzemenin depolanmasına kadar çeşitli hizmetlerin bir arada sunulacağı merkez, kente olduğu kadar bölgeye de katkı sağlayacak.

Bölgenin en önemli ticaret yollarının kesişme noktalarından biri olan Diyarbakır'ın yüksek katma değer üreterek tarım ve dış ticaret kenti olmasında lokomotif görevi görecek merkez, istihdama da katkı sağlayacak. Merkez için ihale 15 Ekim'de yapılacak.

"İlgi duyan tüm yatırımcıları teklif vermeye davet ediyorum"

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, kentin, doğu, batı, kuzey, güney ticaret yollarının kesişme noktasında bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın lojistik üs olma noktasında en önemli şehirlerden biri konumunda bulunduğuna işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kentte lojistik merkezimiz yoktu. OSB'de ve küçük sanayi sitelerinde lojistik baskısı vardı. Bunu arzu etmiyoruz. Sanayi oluşması için oluşturulmuş parsellerde lojistik merkezi kurulsun istemiyoruz. Bunu gidermek için kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta Elazığ yolu üzerinde 2 milyon 250 bin metrekarelik bir alanın tapusunu Büyükşehir Belediyemize kazandırdık. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın destekleriyle aldık. Türkiye'nin en modern, içinden demir yolu hattı geçen, lojistik depoların demir yoluyla bağlantısı olan lojistik merkez projemiz tamamlandı. İlan ettik ve Resmi gazetede yayınlandı. 15 Ekim'de ihalesi var."

Karaloğlu, 1 milyar 150 milyon liralık bu büyük projeye yatırımcıların ilgi göstermesini beklediklerini dile getirerek, lojistik sektörüne ilgi duyan, şehir içi ve dışından herkesi ihaleyi takip etmeye çağırdı.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Karaloğlu, "Lojistik artık üretim maliyeti içinde en kritik noktalardan biri. Özellikle pandemi sürecinde lojistiğin ne kadar önemli olduğunu, üretim maliyetine yansımalarının olduğunu daha net gördük. İhracat ve ithalat yapanlar araç gereç bulmakta zorlanıyor. Lojistik önümüzdeki dönemin global ekonomi içinde ve e-ticaretin geliştiği bu dönemde en stratejik sektörlerden biri. Diyarbakır'ı lojistik üs haline getirme noktasında lojistik köy projemiz çok önemli. 15 Ekim'de ilgi duyan tüm yatırımcıları teklif vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Lojistik merkezi, Diyarbakır'ı stratejik bir konuma taşıyacak"

Projeye katkı sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansının Genel Sekreteri Hasan Maral da son zamanlarda kentte sanayi altyapısının gelişmesi noktasında önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Maral, lojistik merkez çalışmasının 9 yıldır ajans tarafından yürütüldüğünü dile getirerek, çalışmanın arazi probleminin çözülmesiyle ihale edilebilecek aşamaya geldiğini kaydetti.

Merkezin e-ticaretin aktif olarak kullanabileceği bir lokasyon olacağını belirten Maral, aynı zamanda üretimin, Orta Doğu ve Orta Asya'daki 400 milyonluk geniş bir coğrafyaya yayılmasına öncülük edeceğini söyledi.

Maral, iyileşen sanayi altyapısının bölgeye yeni ve nitelikli yatırımların çekilmesini sağlayacağını vurgulayarak, "Lojistik merkezi, pandemi sürecinde artan e-ticaretin önemi ve maliyetlerde meydana gelen artışları göz önünde bulundurduğumuzda Diyarbakır'ı stratejik bir konuma taşıyacak. Silvan Barajı Projesi'ni de dahil ettiğimizde birçok sektörün ihtiyaç duyacağı bir dağıtım üssü olacak." dedi.

"Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ürünlerimizi çok rahat pazarlayabiliriz"

İş adamı Ali İhsan Özdoğan da kentte son dönemde sanayide ve üretimde ciddi bir gelişme yaşandığını ifade etti.

Özdoğan, lojistiği çok önemsediklerini belirterek, "Ürettiğimiz ürünlerin en büyük girdi maliyetini lojistik oluşturuyor. Üretimin gelişmesinin önünde engel olan durumlardan biri. Lojistik köy projesinin Diyarbakır'ı tekrar 1920'lerdeki cazibe merkezi haline getireceği inancındayız. Kente üretim alanında katma değer sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu. Özdoğan, "Merkezin faaliyete girmesiyle Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine ürünlerimizi çok rahat pazarlayabiliriz. İthalat ve ihracat anlamında ciddi manada kolaylık sağlanacak." değerlendirmesine bulundu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.