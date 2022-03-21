DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konutta KDV düşse de fiyat düşmeyecek çünkü…
Süper Lig 30. hafta puan durumu | 2021-22 Süper Toto Süper Lig 30. hafta puan durumu tablosu
Ukrayna istihbaratından çarpıcı iddia: Kadirov’un askerleri kaçtı!
'Elveda Lenin'in yıldızı Hamatova, savaşa karşı olduğu için Rusya'yı terk etti
Rusya'dan Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin açıklama
Sezai Temelli: Nefes alan her Kürt, ulusal birlik için çaba göstermeli
Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana montaj işlemi başladı
Down Sendromu günü nedir? Down Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin duruşma başladı
Teşkilat 39. bölüm ful izle | TRT 1 Teşkilat son bölüm izle | Teşkilat son bölümde neler oldu?
Avrupa ve Rusya onları konuşuyor
Haftanın en önemli kripto haberleri
Çin'den açıklama: Rusya'ya silah yardımı yapılacak mı?
Son dakika! Çin'de Boeing yolcu uçağı düştü
Çin'in borç krizindeki gayrimenkul devine darbe

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Demir çeliğe büyük darbe!

Demir çeliğe büyük darbe!

Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikası, Rus bombardımanının son hedefi oldu.

2 Saat Önce
2022-03-21 10:43:46
Demir çeliğe büyük darbe!

Ukrayna'nın kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'da bulunan tesisin hasar alması başta Avrupa olmak üzere küresel demir-çelik tedarikini zora sokacak. Fabrika, yılda 5.3 milyon ton ham çelik üretiyordu.

KÜRESEL EKONOMİYE RUS DARBESİ

Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomiyi derinden sarsmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük Demir, Çelik ve alüminyum üreticisi olan iki ülke arasındaki Savaş, bu ürünler başta olmak üzere birçok hammaddenin üretimini zora sokuyor. Son olarak, Ukrayna'nın liman şehri Mariupol'deki Rus kuşatmasından küresel üretimi etkileyecek önemli bir haber geldi. Avrupa'nın en büyük demir-çelik fabrikası Azovstal'ın Rus bombardımanı sonrası ağır darbe aldığı belirtildi. Haberi dünyaya duyuran Ukrayna Milletvekili Lesia Vasylenko oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Vasylenko, “Avrupa'nın en büyük kimya tesislerinden biri yıkıldı. Azovstal, hasar aldı. Ukrayna için ekonomik kayıplar çok büyük. Çevre perişan oldu” açıklamasında bulundu.

ALINAN ÖNLEM YETERSİZ KALDI

Vasylenko'nun paylaştığı videoda, Azovstal fabrikasından gri ve siyah duman sütunlarının yükseldiği ve endüstriyel bir alanda patlamalar olduğu görülüyordu. ABD'li yayın organı VOA'da yer alan habere göre, Azovstal'ın genel müdürü Enver Tskitishvili'nin ise mesajlaşma uygulaması Telegram'da hasarın boyutunu belirtmeden, “Şehre geri döneceğiz, işletmeyi yeniden inşa edeceğiz ve canlandıracağız” dediği bildirildi. Öte yandan, Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat'ta fabrikanın daha az hasar alması için çeşitli önlemler alınmıştı. Bu kapsamda, fırınların bir bölümü kapatılarak üretime ara verilmiş ve bazı bölümler kapatılmıştı.

Avrupa'nun en büyük demir ve çelik üretim tesisi Azovstal, Ukrayna'nın en zengin işadamı Rinat Akhmetov'un sahip olduğu Metinvest grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Temelleri 1930 yılına dayanan fabrikada birçok çeşitli sektörde kullanılmak üzere döküm levha, çubuk, ray, parça gibi birçok demir-çelik ürününün yanı sıra sıvı argon ve sıvı azot gibi çeşitli endüstriyel ürünler de üretiliyor. Yıllık 5.3 milyon ton ham çelik kapasitesine sahip Azovstal'da beş adet yüksek fırın ve iki adet 350 tonluk oksijen fırını bulunuyor. Öte yandan, Ukrayna 2021'de 21.4 milyon ton ham çelik üretmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş