Demir çeliğe büyük darbe!

Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikası, Rus bombardımanının son hedefi oldu.

Ukrayna'nın kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'da bulunan tesisin hasar alması başta Avrupa olmak üzere küresel demir-çelik tedarikini zora sokacak. Fabrika, yılda 5.3 milyon ton ham çelik üretiyordu.

KÜRESEL EKONOMİYE RUS DARBESİ

Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomiyi derinden sarsmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük Demir, Çelik ve alüminyum üreticisi olan iki ülke arasındaki Savaş, bu ürünler başta olmak üzere birçok hammaddenin üretimini zora sokuyor. Son olarak, Ukrayna'nın liman şehri Mariupol'deki Rus kuşatmasından küresel üretimi etkileyecek önemli bir haber geldi. Avrupa'nın en büyük demir-çelik fabrikası Azovstal'ın Rus bombardımanı sonrası ağır darbe aldığı belirtildi. Haberi dünyaya duyuran Ukrayna Milletvekili Lesia Vasylenko oldu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Vasylenko, “Avrupa'nın en büyük kimya tesislerinden biri yıkıldı. Azovstal, hasar aldı. Ukrayna için ekonomik kayıplar çok büyük. Çevre perişan oldu” açıklamasında bulundu.

ALINAN ÖNLEM YETERSİZ KALDI

Vasylenko'nun paylaştığı videoda, Azovstal fabrikasından gri ve siyah duman sütunlarının yükseldiği ve endüstriyel bir alanda patlamalar olduğu görülüyordu. ABD'li yayın organı VOA'da yer alan habere göre, Azovstal'ın genel müdürü Enver Tskitishvili'nin ise mesajlaşma uygulaması Telegram'da hasarın boyutunu belirtmeden, “Şehre geri döneceğiz, işletmeyi yeniden inşa edeceğiz ve canlandıracağız” dediği bildirildi. Öte yandan, Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat'ta fabrikanın daha az hasar alması için çeşitli önlemler alınmıştı. Bu kapsamda, fırınların bir bölümü kapatılarak üretime ara verilmiş ve bazı bölümler kapatılmıştı.

Avrupa'nun en büyük demir ve çelik üretim tesisi Azovstal, Ukrayna'nın en zengin işadamı Rinat Akhmetov'un sahip olduğu Metinvest grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Temelleri 1930 yılına dayanan fabrikada birçok çeşitli sektörde kullanılmak üzere döküm levha, çubuk, ray, parça gibi birçok demir-çelik ürününün yanı sıra sıvı argon ve sıvı azot gibi çeşitli endüstriyel ürünler de üretiliyor. Yıllık 5.3 milyon ton ham çelik kapasitesine sahip Azovstal'da beş adet yüksek fırın ve iki adet 350 tonluk oksijen fırını bulunuyor. Öte yandan, Ukrayna 2021'de 21.4 milyon ton ham çelik üretmişti. .