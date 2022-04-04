DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan’dan Tunus açıklaması
Hatayspor - Adana Demirspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Borsadan kapanış rekoru
İran'da iki Sünni Türkmen din adamı suikastla öldürüldü
Esed rejiminden İdlib’e saldırı: 3 çocuk öldü
İzmir iftar çadırı nerede? İzmir'de iftar çadırı kuruldu mu? 2022 İzmir Ramazan çadırı (iftar yemeği) hangi ilçede ve mahallede?
Değeri 90 milyon euro! İspanya el koydu
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması
Doktor Sevgi Ekiyor Yüz Mimarisiyle Cildinize Değil Yaşamınıza Dokunuyor
Gezgin Bir Adam (Yavuz Akkurt) Kimdir ?
Sosyal Medya Fenomeni Olmak İster misiniz?
SGK'den yurt dışı ‘yoklama’ duyurusu
Ankara iftar çadırı 2022 | Ankara'da iftar çadırı nerede kurulacak? (Çankaya-Keçiören-Yenimahalle-Mamak-Etimesgut-Sincan-Ramazan çadırı)
Ordu'da hasarlı binalar boşaltılacak
Bolu Tüneli ulaşıma açıldı

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Değeri 90 milyon euro! İspanya el koydu

Değeri 90 milyon euro! İspanya el koydu

Rus oligark Victor Vekselberg'e ait lüks yat 'Tango'ya Mayorka kenti limanında İspanya tarafından el konuldu.

2 Saat Önce
2022-04-04 17:57:42
Değeri 90 milyon euro! İspanya el koydu

Denizcilik Enstitüsü Genel Müdürlüğünden basına verilen bilgilerde, Mayorka limanında bekleyen ve Rus oligark Vekselberg'e ait olduğu belirtilen bir yata, ABD'den Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) kurumlarının da iş birliğiyle İspanyol jandarması tarafından sabah erken saatlerde operasyon düzenlendiği açıklandı.

Cook Adaları bayraklı olan ve "sahibinin gerçek kimliğinin saklanması için" Britanya Virjin Adaları'nda bir şirketin üzerine kayıtlı olduğu belirtilen söz konusu yatın 78 metre uzunluğunda ve 90 milyon euro değerinde olduğu açıklandı.

Verilen bilgilerde, Vekselberg'in AB'nin olmasa da ABD'nin yaptırım uygulanacak Rus oligarklar listesinde yer aldığı, yatla ilgili yürütülen soruşturmanın ise vergi kaçakçılığı, para aklama ve sahte belge suçlarıyla bağlantılı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçici olarak el konulan yatta 5 saatten fazla süren aramalarda, çeşitli belgelere ve bilgisayar cihazlarına el konulduğu açıklandı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş