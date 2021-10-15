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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çip krizine çözüm arayışı: Hyundai, kendi çiplerini üretecek!

Çip krizine çözüm arayışı: Hyundai, kendi çiplerini üretecek!

Hyundai, küresel çip krizinin etkilerini azaltmak adına kendi çiplerini üreteceğini açıkladı.

5 Saat Önce
2021-10-15 12:48:03
Çip krizine çözüm arayışı: Hyundai, kendi çiplerini üretecek!

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, yıl başından bu yana devam eden küresel çip krizinin etkilerini azaltmak adına kendi çiplerini üreteceğini duyurdu.

Çip krizinde en kötü zamanların geride kaldığını açıklayan şirketin operasyon direktörü Jose Munoz, Hyundai açısından ise ağustos ve eylül aylarının çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle zorlu geçtiğini bildirdi.

"ÇİP GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Çip üreticilerinin krizi çözmek adına tüm güçleri ile çalıştıklarının farkında olduklarını kaydeden Munoz, "Fakat, ilerleyen yıllarda söz konusu krizin tekrarlanmasına karşına kendi bünyemizde çip geliştirmek istiyoruz. Ancak bu yöntemle çip üreticilerine bağımlılığımızı azaltabiliriz. Bu çok para ve zaman isteyen bir iş, üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Hyundai, Toyota ve Tesla ile birlikte çip krizi boyunca küresel satışlarını artıran nadir markalardan biri olarak dikkat çekiyor.

Munoz, Hyundai'nin Asya pazarlarının beklenenden daha güçlü bir şekilde toparlandığını gördükten sonra pandemi sırasında siparişleri kesmemeye karar verdiğini de sözlerine ekledi

Öte yandan, Hyundai'nin 2022'de ABD'de elektrikli otomobil üretme yolunda olduğunu da kaydeden Munoz, hem Alabama'daki mevcut fabrikayı iyileştirmeyi hem de üretim kapasitesini artırmayı düşündüklerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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