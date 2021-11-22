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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çip krizinde sürpriz karar! Yeni araçlarda bazı özellikler olmayacak

Çip krizinde sürpriz karar! Yeni araçlarda bazı özellikler olmayacak

Çip krizi nedeniyle tüketicileri kötü bir sürpriz bekliyor. Artık marka araçların yeni modelleri bazı özellikler olmadan üretilecek. Kısacası araç almak için sıraya giren müşteriler, eski teknoloji, yeni araçlarla karşı karşıya.

2 Saat Önce
2021-11-22 19:49:07
Çip krizinde sürpriz karar! Yeni araçlarda bazı özellikler olmayacak

Dokunmatik ekranlar, ayarlanabilir koltuklar ve diğerleri... Birçok araç sürücüsünün hevesle beklediği bu teknolojiler bir süreliğine olmayacak. Çip krizi nedeniyle birçok otomobil üreticisi, yeni modellerini bazı özellikleri eksik satışa sunmayı planlıyor. Krizden çıkış için 2023'ün en erken tarih olarak görülmesi üreticileri darboğazdan çıkış için yeni çözüm yöntemleri üretmeye sevk etti. Teknolojide eskiye dönüş de bunlardan biri.

Hangi özellikler kaldırılıyor?

Chevrolet GMC alacak müşteriler, koltuk ısıtma ya da HD radyo gibi özelliklerden yararlanamayacak. Hemen hemen tüm araçlarda yaygın hale gelen navigasyon, Nissan ve Ford otomobillerinde olmayacak. BMW'nin araçlarında ise dokunmatik ekran olmayacak.

En yeni teknolojilerden otonom sürüş, hemen hemen yeni modellerin hepsinde bulunan kablosuz telefon şarjı da üreticilerin tasarrufa gittiği kalemlerden. Tesla'nın yeni modellerde USB bağlantı noktalarını eklememesi kadar, müşterilerine bunu bildirmemesi de tepki çekti. Çip krizinden bir türlü çıkılamaması, ülkeleri farklı yollara itti.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye, çip üretimine yönelirken, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da üretimi artırma hedefinde.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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