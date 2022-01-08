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Çip krizi Mercedes-Benz satışlarını vurdu!
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çip krizi Mercedes-Benz satışlarını vurdu!

Çip krizi Mercedes-Benz satışlarını vurdu!

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in otomobil satışları geçen yıl yarı iletken kıtlığı nedeniyle yüzde 5 geriledi.

2 Saat Önce
2022-01-08 07:56:10
Çip krizi Mercedes-Benz satışlarını vurdu!

Mercedes markasını bünyesinde bulunduran Daimler AG Grubu tarafından yapılan açıklamada, Mercedes Benz'in otomobil satışlarının geçen yıl 2020'ye göre yüzde 5 düşüşle 2 milyon 54 bin 962'ye gerilediği duyuruldu.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van) söz konusu dönemde yüzde 2,6 artışla 334 bin 210 olarak gerçekleşirken, Smart markasının satışları da yüzde 0.3 artarak 38 bin 514'e yükseldi.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin'deki satışlarının geçen yıl yüzde 2 düşerek 758 bin 863'e ve Avrupa'da satışlarının da yüzde 11.2 düşerek 696 bin 136'a gerilemesi dikkati çekti.

Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 90.3 artarak 99 bin 301'e ulaştı.

Açıklamada, "4. çeyrekte, yarı iletken arz darboğazları, müşterilerden gelen yüksek talebin gecikmeli olarak karşılanmasına neden oldu" ifadelerine yer verildi.

BMW, KÜRESEL LÜKS OTOMOBİL SATIŞINDA MERCEDES'İ GEÇTİ

Öte yandan, Almanya'nın diğer lüks otomobil üreticisi BMW de 4 Ocak'ta, geçen yıl 2.2 milyon otomobil satışı yaptığını açıklamıştı.

Böylece, BMW, 2015'ten bu yana ilk kez Alman rakibini geride bırakarak, 2021'de küresel lüks otomobil satışlarında Mercedes-Benz'i geçmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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