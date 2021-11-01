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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çip krizi akıllı telefonları da vurdu

Çip krizi akıllı telefonları da vurdu

Çin'de yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen akıllı telefon sayısının geçen yıla göre yüzde 4 azaldığı bildirildi.

3 Saat Önce
2021-11-01 19:40:35
Çip krizi akıllı telefonları da vurdu

Piyasa araştırma şirketi Strategy Analytics'in verilerine göre, Çin'de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde 80 milyon 100 bin akıllı telefon piyasaya sürüldü.

Piyasaya sürülen telefon sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı. Çip gibi akıllı telefon bileşenlerinin arzında yaşanan sıkıntı ile tüketicilerin cep telefonu değiştirme sıklığının azalmasının piyasaya sürülen telefon sayısının azalmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çinli Vivo, üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü 18 milyon birim ile üreticiler arasında ilk sırada yer aldı. Şirket arz miktarını geçen yıla göre yüzde 21 artırdı. Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 17 milyon akıllı telefon piyasaya süren Oppo ikinci, yüzde 109 artışla 14 milyon birim üreten Honor üçüncü sırada yer aldı.

Xiaomi, geçen yıla göre yüzde 2 azalan arzıyla dördüncü olurken, Apple 10 milyon birimde kaldı. Çin'in en büyük beş üreticisi üçüncü çeyrekte üretilen akıllı telefonların yüzde 86'sını piyasaya sürdü. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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