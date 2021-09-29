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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çip devi şirketten açıklama

Çip devi şirketten açıklama

Renesas Electronics Corp. CEO'su Hidetoshi Shibata, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, gelecek yıl için çip siparişlerinin biriktiğini ve talebin karşılanabilmesi konusunda kesin bir şey söylenemeyeceğini kaydetti.

3 Saat Önce
2021-09-29 14:54:26
Çip devi şirketten açıklama

Japon şirketi Renesas, otomobil üreticilerine ve bunların arasında Toyota Motor Corp. ve Nissan Motor Co. gibi kritik öneme sahip firmalara çip sağlayan dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri konumunda.

Tesla Inc. CEO'su Elon Musk, Renesas'ın tedarik durumunu bir dizi "aşırı tedarik zinciri sınırlamaları" arasında en sorunlusu olarak tanımlıyor.

Şirketin CEO'su Shibata, faaliyetlerinin güncel durumuna ilişkin telekonferans yoluyla yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl için siparişler halihazırda büyük miktarlar halinde yığılıyor ve gelecek yıl talebi karşılayabileceğimizi düşünmüyorum. Yatırımcılar çip darlığının ne zaman sona ereceğini bilmek istiyor, ancak şu an için bunun ne zaman başlayacağını göremeyiz" dedi.

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Renesas'ın üretim tesislerinden birinde Mart ayında çıkan bir yangın, otomotiv sektörü yarı iletkenlerindeki artan küresel darlığı daha da kötüleştirdi ve Toyota ve Nissan'ın hisse senedi fiyatlarını etkiledi. Şirketin CEO'su, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, darlığın 2021 yılının ikinci yarısında da sürebileceği uyarısında bulunmuştu, ancak şimdi sorun 2022 yılının bütününe ve belki de daha da öteye yayıldı.

Bloomberg Intelligence analisti Masahiro Wakasugi, "Otomotiv tedarik zincirindeki stok problemi, düşük stok seviyesindeki otomotiv yarı iletkenleri için 2023 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde çözülebilir. Bu durum Renesas Electronics'in çip üretiminin ve satışlarının hızlı bir şekilde artırmasına yardımcı olabilir. Çip darlığı, yüksek seviyedeki çip stokları için 2022'nin ilk çeyreğinde çözülebilir ve bu durum 2023 yılında kârda düşüşe neden olabilir" dedi.

Renesas için diğer bir aksaklık da bu hafta, şirket sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Çin'in Suzhou Sanayi Bölgesi'deki fabrikasında 26 Eylül'de üretimi durdurması ile meydana geldi. Tesis, Çin'de süregelen enerji krizinden etkilenen diğer firmalar gibi, Çarşamba günü kısmi üretimine tekrar başladı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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