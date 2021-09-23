Çinli şirket Evergrande, çalışanlarının maaşlarını da ödeyemiyor

Kaynakların verdiği bilgiye göre Çinli Evergrande grubunun elektrikli araç birimi bazı çalışanlarına maaşlarını ödemedi, bazı tedarikçilerine de ödemelerini yapmadı.

BloombergHT'nin aktardığı habere göre durum, emlak devi Evergrande'in borç krizinin çekirdek faaliyetleri dışına da sıçradığını gösteriyor.

İsmini açıklamayan kaynaklar, Evergrande New Energy Vehicle Grup'un (NEV) Şanghay ve Guangzhou'daki fabrikalarında elektrikli araç üretiminin gerilediğini, bu nedenle gelecek yıl için teslimat hedeflerine ulaşamayabileceğini belirtti.

Kaynaklar, Evergrande NEV'deki orta düzey yöneticilerin Eylül ayındaki ikinci ödemelerini hala alamadığını, bazı ekipman tedarikçilerinin Şanghay ve Guangzhou'daki görevli personelini bazı ödemelerini alamadıkları için geri çektiğini bildirdi.

Evergrande NEV temsilcileri konu hakkında açıklama yapmadı.

Evergrande'in iştiraki üzerindeki finansal baskılar da son haftalarda oldukça arttı. Şirket yılın ilk 6 ayında 4.8 milyar yuan (744 milyon dolar) zarar açıklamıştı.

Bazı uzmanlar, Lehman'da olduğu gibi Evergrande krizinin de küresel çapta bulaşıcılık etkisinden endişe ediyor. 300 milyar dolar borcu bulunan emlak devi iflasın eşiğinde. Piyasalar, Pekin yönetiminin bir çözüm bulup bulmayacağını veya şirketin iflasına izin verip vermeyeceğini yakından takip ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.