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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çinli emlak devi Evergrande için 'iflas' haberleri geldi: Kripto paralar düşüşe geçti

Çinli emlak devi Evergrande için 'iflas' haberleri geldi: Kripto paralar düşüşe geçti

Uzun dönemdir ödeyemediği borçları ve piyasa üzerinde yapabileceği yıkıcı etki ile konuşulan Çinli emlak devi Evergrande hakkında bu akşam saatlerinde 'iflas' haberleri gelmeye başladı. Yayılan haberler kripto para piyasalarında çöküşe neden oldu.

3 Saat Önce
2021-11-11 10:24:00
Çinli emlak devi Evergrande için 'iflas' haberleri geldi: Kripto paralar düşüşe geçti

Son dönemlerde dünya ekonomisinin yakından takip ettiği bir konu var. Çinli emlak devi Evergrande'yi, uzmanlara göre, iflasa sürükleyen süreç, Çin ekonomisinin yanında tüm dünya ekonomisini etkileyebileceği düşüncesiyle mercek altına alınmış durumda. Çin hükümetinin de dahil olduğu konuda bu akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Evergrande'nin bugün yapması gereken 148 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremediği bilgisi geldi. Bu haberler sonrası şirketin 'iflas ettiği' ya da 'iflasını açıkladığı' yönünde bazı haberler dolaşmaya başladı.

Şirket şimdiye kadarki ödemelerini yapmayı başarmıştı

Şirketin içinde bulundu devasa 'borç batağından' kurtulması için Çin hükümetinin bile olaya dahil olduğu biliniyordu. Ancak gelen son haberlera bakılırsa, emlak devini iflastan kurtaracak yeterli hamle uygulanamadı. Şu ana kadarki tüm ödemelerini yaparak temerrüde düşmekten kurtulan şirket, 148 milyon doları aşan Nisan 2022, 2023 ve 2024 tahvil kupon ödemelerini 30 günlük sürede ödeyemeyerek resmi olarak temerrüde düştü.

Bu senaryoda, şirketin yapması gereken faiz ödemelerini yapmaması anlamına gelen bu durum, doğrudan iflas anlamına gelmese de, Evergrande için sürecin tamamı göz önüne alındığında şirketin önümüzdeki günlerde iflasını açıklayacağı düşünülüyor.

Kripto paralar düşüşe geçti

Evergrande'nin olası iflas durumunun tüm piyasaları etkileyebileceği uzun zamandır tartışılan bir durumdu. Gelen temerrüde düşme haberlerinin ve 'iflas' söylentilerinin ardından etkinin en hızlı hissedildiği piyasa ise kripto para piyasası oldu.

Son dönemlerde üst üste rekorlar kırarak tarihinin en yüksek seviyelerini gören Bitcoin, 69 bin dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Evergrande haberlerinden sonra ise ani bir düşüş grafiği sergileyen Bitcoin, 64 bin seviyelerine geriledi.

Bitcoin'in yanında son dönemde benzer bir yükseliş sergileyen ve bugün 4.868 dolar seviyesini gören Ethereum da kripto para piyasasının geneli gibi durumdan etkilendi. Ethereum, yaşanan gelişme sonrası 4.500 dolar seviyelerine geriledi.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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