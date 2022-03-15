DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
3 ülkenin başbakanları saldırı altındaki Kiev'de!
OPEC'in petrol üretimi arttı
Cep telefonu beyin tümörünü tetikliyor mu?
“Ermenistan, Türkiye ile sınırları açmaya hazır”
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye sığınmak isteyen vatandaşlar için tavsiyeler
Evinde ölü bulundu
Çin-Suudi Arabistan arasında dolar devre dışı!
Manchester United - Atletico Madrid maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu
Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak; mülakat yok
Macron, Fransa’nın Rusya'ya silah satışını savundu
Ukrayna: FOX News kameramanı saldırıda öldü
Çin'den Ukrayna açıklaması
ABD, 11 Rus yetkiliye daha yaptırım uyguladı
Erdoğan: Müslümanlar güçlü tepki göstermeli

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çin-Suudi Arabistan arasında dolar devre dışı!

Çin-Suudi Arabistan arasında dolar devre dışı!

Suudi Arabistan'ın Çin'e yaptığı petrol satışlarının bir kısmını yuan cinsinden fiyatlandırmak için Pekin ile aktif görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

1 Saat Önce
2022-03-15 20:59:34
Çin-Suudi Arabistan arasında dolar devre dışı!

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan, Çin'e yaptığı petrol satışlarının bir kısmını yuan cinsinden fiyatlandırmak için Pekin ile aktif görüşmelerde bulunuyor.

Söz konusu anlaşmanın olması durumunda, ABD dolarının küresel petrol pazarındaki hakimiyetinin azalması ve dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısının Asya'ya yönelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın Çin ile yuan fiyatlı petrol sözleşmeleri konusunda altı yıldır süren görüşmeleri bu yıl hız kazandı. Bazı politik gelişmelerin bu süreci hızlandırdığı tahmin ediliyor.

Bunu sebepler arasında, ABD'nin Yemen iç savaşına müdahalesine destek vermemesi ve Biden yönetiminin İran'la nükleer program konusunda anlaşmaya varma girişimi yer alıyor. Diğer taraftan Suudi yetkililer, geçen yıl ABD'nin Afganistan'dan ani bir şekilde çekilmesinden şok olduklarını da dile getirmişlerdi.

Çin'in Suudi Arabistan'ın ihraç ettiği petrolün yüzde 25'inden fazlasını satın aldığı hesaba katıldığında, yuan cinsinden fiyatlandırma olması durumunda, bu satışların Çin ekonomisini olumlu yansımaları olacaktır.

BloombergHT .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş