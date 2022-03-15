Çin-Suudi Arabistan arasında dolar devre dışı!

Suudi Arabistan'ın Çin'e yaptığı petrol satışlarının bir kısmını yuan cinsinden fiyatlandırmak için Pekin ile aktif görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan, Çin'e yaptığı petrol satışlarının bir kısmını yuan cinsinden fiyatlandırmak için Pekin ile aktif görüşmelerde bulunuyor.

Söz konusu anlaşmanın olması durumunda, ABD dolarının küresel petrol pazarındaki hakimiyetinin azalması ve dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısının Asya'ya yönelmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın Çin ile yuan fiyatlı petrol sözleşmeleri konusunda altı yıldır süren görüşmeleri bu yıl hız kazandı. Bazı politik gelişmelerin bu süreci hızlandırdığı tahmin ediliyor.

Bunu sebepler arasında, ABD'nin Yemen iç savaşına müdahalesine destek vermemesi ve Biden yönetiminin İran'la nükleer program konusunda anlaşmaya varma girişimi yer alıyor. Diğer taraftan Suudi yetkililer, geçen yıl ABD'nin Afganistan'dan ani bir şekilde çekilmesinden şok olduklarını da dile getirmişlerdi.

Çin'in Suudi Arabistan'ın ihraç ettiği petrolün yüzde 25'inden fazlasını satın aldığı hesaba katıldığında, yuan cinsinden fiyatlandırma olması durumunda, bu satışların Çin ekonomisini olumlu yansımaları olacaktır.

BloombergHT .